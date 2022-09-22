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BİM'in yumurtalardaki oyununu müşterisi deşifre etti

BİM'in sattığı yumurtaların üzerinde barkod ve ambalaj olmaması sosyal medyada gündem oldu.

Haber Giriş: 22 Eylül 2022 Perşembe - 13:00
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BİM'in yumurtalardaki oyununu müşterisi deşifre etti: Ne barkod var ne de ambalaj

BİM'in yumurtalardaki oyununu müşterisi deşifre etti
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Kendisine "Gıda Dedektifi" diyen Musa Özsoy sosyal medya hesabından BİM'deki yumurtaları kayda aldı ve "Üzerinde yumurtlama tarihi olmayan, tarih kaşesiyle son tüketim tarihi basılan, normalde raf ömrü 28 gün olan ama meçhule doğru yol alan yumurtalar. Böyle mevzuatın ve denetimsizliğin sonunda elbette bir kurtlanma oluyor. Yumurtalar değil, sistem kurtlanmış durumda." ifadelerini kullandı.

Oda TV'de yer alan haberde, Musa Özsoy'un paylaşımının altına yorum yapan "Bahriye" isimli bir kullanıcı, BİM'de satılan yumurtalarda barkod ve ambalaj olmamasını eleştirdi.




 

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kemal turşu
22.09.2022 13:34
gezen tavuk yumurtası haramdır yemeyin..namusuyla kümeste oturup, horozunu bekleyen tavuğun yumurtasını yiyin..  
 
FETH,
22.09.2022 13:22
bim çok dikkatlı olunuz hertaraf tertemiz olsun millete kazık atmayın  
 
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