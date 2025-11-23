Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla müzeden camiye çevrilen Ayasofya'da restorasyon çalışmaları sürüyor. Restorasyon çalışmaları kapsamında bin 500 yıllık tarihi olan Ayasofya'ya yüksek tonajlı kamyonlar sokuldu.

Restorasyonla ilgili daha önce açıklama yapan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "1486 yıllık Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde, ibadete ara vermeden restorasyon ve güçlendirme çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu çalışmaların bir kısmını tamamladık, kalan bölümleri ise dikkatle yürütüyoruz. Bu süreçte, ana kubbe de tarihinin en geniş ve en kapsamlı restorasyon sürecine alınıyor. Kubbe depreme karşı daha dayanıklı hale getirilecek, yapının özgün hali titizlikle korunacak." ifadelerini kullanmıştı.

"CHP ZİHNİYETİNİN ADIMINI DEĞİŞTİRİRİZ"

Ayasofya'nın müze statüsünden çıkartılmadan önce konuşan Erdoğan, " ‘Müze’ ifadesi ile değil, ‘Ayasofya Cami’ olarak koyarız. Nasıl Sultanahmet Cami’ne turistler geliyorlar, ödeme yapmıyorlar, Süleymaniye aynı şekilde, Fatih Cami’nde aynı şekilde. Aynı şeyi Ayasofya’da da yapılabilir. Müze statüsünden çıkar. Zaten biliyorsunuz daha sonradan böyle bir statü buraya verildi. Bu da CHP zihniyetinin adımıdır, bu CHP zihniyetinin attığı bu adımı değiştiririz" demişti.

"ŞEREFLERİN EN BÜYÜĞÜ"

Erdoğan, Ayasofya'nın müze statüsünden çıkartılmasının ardından ise "Ayasofya'yı yeniden açan Cumhurbaşkanı olarak anılmak bizim gönül dünyamızda şereflerin en büyüğüdür" ifadelerini kullanmıştı.