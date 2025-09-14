Bin 700 yıllık 3 boyutlu mozaikler kendine hayran bırakıyor

Kayseri'nin İncesu ilçesine bağlı Örenşehir Mahallesi'ndeki İç Anadolu'nun en büyüğüne ulaşılan arkeolojik kazı çalışmalarında ortaya çıkartılan ve yaklaşık bin 700 yıl önce yapılan mozaikler, işçilik ve görselliğiyle görenleri kendine hayran bırakıyor. İki dilde yazılan kitabelerin bulunduğu yapı ile ilgili konuşan Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun; mozaiklerle ilgili olarak; "Kazı ilerledikçe oranın tarihi ile ilgili önemli bilgiler sunacak önemli kalıntılar açığa çıktı" dedi.

İncesu ilçesi, Örenşehir Mahallesi Köy İçi mevkiinde büyükşehir belediyesinin desteği ve Kayseri Müze Müdürlüğü başkanlığındaki arkeolojik kazıda; 3. yüzyıldan sonra Roma ve Bizans döneminde kullanılan bir villanın zemin mozaikleri ortaya çıkartılmaya devam ediliyor. Kazıların ilerledikçe önemli kalıntılar ortaya çıktığını aktaran İl Kültür Müdürü Doç. Dr. Şükrü Dursun; "İncesu'da Örenşehir mahallemizde mozaikli yapı kalıntısı olarak bahsettiğimiz alanda çalışmalar gerçekleştiriliyor. Kültür ve turizm Bakanlığımız ve Kayseri Büyükşehir Belediyemizin destekleriyle Müze Müdürlüğü'müz başkanlığında devam ediyor. Orada da önemli veriler çıkmaya başladı. İlk başlarda oradaki taban mozaiklerinden bahsetmiştik, kazı ilerledikçe oranın tarihi ile ilgili önemli bilgiler sunacak önemli kalıntılar açığa çıktı. Burada iki farklı dilde yazılmış mozaiklerde kitabeler gördük. Bunun dışında farklı süslemeler, üst düzey kaliteli işçilikle yapılmış taban mozaikleri gördük. En son 600 metrekare kadar bir taban mozaiğinden bahsetmiştik. Şuan 3 bin metrekare alanda çalışmalar yapıldı, bu yıl da aynı şekilde çalışmalar devam ediyor. Yeni mozaikler açığa çıktığında yine aynı şekilde temizliği ve koruması yapılacak" dedi.

"Hedefimiz vatandaşın ziyaretine açabilmek"

Çalışmaların tamamlandığında bölgenin ören yeri olmasıyla ilgili projelerinin bulunduğunu aktaran Dursun; "Planlamamız şu şekilde; Örenşehir'i daha öncesinde 3. yüzyıla kadar tarihlemiştik, çalışmalar biraz daha erken olabileceği veriler de sunuyor. Ama 3. yüzyılda Latince ve Grekçe yazılmış iki farklı kitabeleri görüyoruz. Bunun da Roma'nın ikiye ayrılması; özellikle Doğu Roma'nın kurulma aşamasına denk geliyor. O yüzden diyoruz; Geç Roma Erken Bizans dediğimiz zaman. Yapıyla ilgili bilgi veren bir kitabe de var, bu yapının çok üst düzey olduğunu anlatan bir kitabe. Zaten oradan çıkan mozaikler de bunu söylüyor. Bu çalışmalar tamamlandığında bakanlığımıza buranın bir ören yeri olmasıyla ilgili çalışmamızı sunacağız. Buna yönelik planlama yapıldıktan sonra, projeleri gerçekleştirdikten sonra hedefimiz vatandaşlarımızın ziyaretine açabilmek. Yerli ve yabancı ziyaretçilerin gelebilmesi için bir planlama yapıyoruz. Bunu yapabilmemiz için en azından kazının sınırlarını belirleyip sona gelmemiz lazım. Yakın zamanda da biter diye düşünüyorum. Orası da Geç Roma Erken Bizans Dönemi'nin mimari kalıntısını yansıtması açısından önemli. Çok sayıda ziyaretçinin gideceği bir nokta olacağını düşünüyoruz" şeklinde konuştu.

"İşçilik çok üst seviyelere ulaşmış"

Yaklaşık bin 700 yıl önce yapılan mozaiklerin 3 boyutlu olarak algılanan görsellerden oluştuğunu da sözlerine ekleyen Dursun; "O dönemde bu tür eserleri yapan insanlar farklı bölgelerde var ve bunun üzerine ustalaşıyorlar. Kuşbakışı açıdan görsel sunanı var, bir de çapraz açıdan görsel sunanı var, bu da üç boyutlu olarak algıladıklarımız. Bu da işçilik anlamında çok üst düzey seviyelere ulaştığının kanıtı" ifadelerini kullandı.

Yapıyı bin 700 yıl öncesine tarihlendirdiklerini ancak daha erken tarihe alınabilecek verilerin de elde edildiğinin altını çizen Kayseri İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun açıklamasını şöyle sürdürdü; "Örenşehir'de geçtiğimiz yıllarda yaptığımız tarihlendirmeye baktığımızda 330'lu yıllarda o zamanki imparatorun buraya gelmiş olabileceğini belirtmiştik. Şuanda kazı çalışmaları devam ederken tarihin biraz daha erkene gittiğine verileri sunuyor. Mevcut gördüğümüz mozaikler 330'lu yıllarda yapılmış ama bazı veriler o bölgenin daha erken kullanılabileceğini bize sunuyor."