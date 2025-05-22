Bin 720 tonluk asfalt serildi

Kartepe Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde sürdürdüğü kapsamlı yol bakım, onarım ve asfalt serimi çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Yolları modern, güvenli bir hale getirmek amacıyla harekete geçen ekipler, alt yapı çalışmaları tamamlanan Heyrek Caddesi, Dursun Sokak ve Karadere Caddesi üzerinde yoğun bir çalışma gerçekleştirdi. Gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında, yol yüzeyindeki bozulmalar giderilerek mevcut zeminler asfaltla kaplandı.

Kullanılan bin 720 ton sıcak asfalt ile hem yol konforu artırıldı hem de uzun ömürlü bir ulaşım altyapısı oluşturuldu. Çalışmalarla ilgili açıklamalarda bulunan Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, "İlçemizde çok büyük alt yapı çalışması yapıldı. Alt yapı çalışması tamamlanan mahallerimizde de hızlıca asfalt, parke çalışmalarımıza başlıyoruz. Suadiye Mahallemizde Heyrek Caddesi, Dursun Sokak ve Karadere Caddesi başta olmak üzere mahallemizde toplam bin 720 ton asfalt serimi yaparak ulaşım altyapımızı güçlendirdik" dedi.