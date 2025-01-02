Bin badem fidanı dağıtıldı

Pazar ilçesinde 2023 yılında 35 dönüm alanda yapılan 700 adet demonstrasyon amaçlı elle kırılan badem fidanlarının ardından, ilçe badem yetiştiriciliğinde önemli bir adım daha attı.

Kaymakamlığın destekleriyle, 2025 yılı Badem Yetiştiriciliğini Geliştirme Projesi kapsamında alınan bin adet badem fidanı, üreticilere teslim edildi. Teslimat törenine Pazar İlçe Kaymakamı Ramazan Teke, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Emre Kapar teknik personeller ve üreticiler katıldı.

Teknik personelin yaptığı incelemeler sonucunda, ilçenin iklim şartlarına uyumlu, toprak şartlarına uygun ve verimli olan Ferragnes, Laurence, Ferradual, Nonpereil, Texas, Guara ve Marta çeşitleri ile 25 dönüm alanda dikim yapılacak. Yeni badem fidanları 13 üreticiye teslim edilirken, bademler teknik personel tarafından yerinde takip edilecek.

Badem üretiminde önemli bir hamle gerçekleştirilecek projeyle üreticilere katma değer sağlanması amaçlanıyor.