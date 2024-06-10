Bin dönümlük ekili TİGEM arazisini tehdit eden yangın yangın kontrol altına alındı

Ceylanpınar Tarım İşletmesi Müdürlüğü (TİGEM) Gümüşsu mevkisinde akşam saatlerinde meydana gelen olayda, iddiaya göre, yıldırım düşmesi sonucu buğday ekili arazide yangın çıktı.

Rüzgarın da etkisiyle hızla yayılan yangından dolayı bölgeye Şanlıurfa merkez ve çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi yönelndirildi. Çevre köylerde yaşayan sakinlerin de kendi imkanlarıyla yangına müdahale etmeye çalışırken, vatandaşlar ve ekiplerin yoğun çabası neticesinde yangın kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları yapılırken, hasar tespit çalışmalarının ise yarın yapılacağı bildirildi.