Bin dönümlük ekili TİGEM arazisini tehdit eden yangın yangın kontrol altına alındı

Kaynak: İHA
Bin dönümlük ekili TİGEM arazisini tehdit eden yangın yangın kontrol altına alındı

Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu TİGEM’e ait ekili arazide yangın çıkmıştı. Çevre illerden de gelen ekiplerin yoğun müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alındı.

Ceylanpınar Tarım İşletmesi Müdürlüğü (TİGEM) Gümüşsu mevkisinde akşam saatlerinde meydana gelen olayda, iddiaya göre, yıldırım düşmesi sonucu buğday ekili arazide yangın çıktı.

aw223826-01.jpg

Rüzgarın da etkisiyle hızla yayılan yangından dolayı bölgeye Şanlıurfa merkez ve çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi yönelndirildi. Çevre köylerde yaşayan sakinlerin de kendi imkanlarıyla yangına müdahale etmeye çalışırken, vatandaşlar ve ekiplerin yoğun çabası neticesinde yangın kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları yapılırken, hasar tespit çalışmalarının ise yarın yapılacağı bildirildi.

İlgili Haberler
Şanlıurfa'da korkutan yangın. Binlerce dönüm TİGEM arazisi tehlike altında
Şanlıurfa'da korkutan yangın. Binlerce dönüm TİGEM arazisi tehlike altında
Son Haberler
İliç maden faciasında toprak altında işçi kalmadı Yerel Haberler
İliç maden faciasında toprak altında işçi kalmadı
Akşener oğlu için sessizliğini bozdu! Villa ve yalı iddiası ortalığı karıştırdı Gündem
Akşener oğlu için sessizliğini bozdu! Villa ve yalı iddiası ortalığı karıştırdı
300 dönüm ekili buğday yandı Yerel Haberler
300 dönüm ekili buğday yandı
Tuğba Danışmaz rekor kırarak olimpiyat kotasını aldı. Tarihe geçti Spor
Tuğba Danışmaz rekor kırarak olimpiyat kotasını aldı. Tarihe geçti
Seçimler Scholz hükümetini vurdu Dünya
Seçimler Scholz hükümetini vurdu
Kaportacı 12 metrelik direği dikti üzerine ev yaptı. Karadeniz fıkrası gibi olay Yaşam
Kaportacı 12 metrelik direği dikti üzerine ev yaptı. Karadeniz fıkrası gibi olay