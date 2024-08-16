Bin tarakta bezi olmak deyimi ne anlama geliyor?

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Bin tarakta bezi olmak deyimi ne anlama geliyor?

Bin tarakta bezi olmak deyimi ne anlama gelir? Bin tarakta bezi olmak deyimiyle ne anlatılmak istenir? İşte yanıtı...

Bin tarakta bezi olmak deyimiyle asıl anlatmak istenen şey; Bir kişinin aynı anda birçok farklı iş veya sorumlulukla meşgul olmasını, farklı alanlarda aktif bir şekilde uğraşmasını ifade eder.

Kişinin çok yönlü olduğunu, birden fazla işte birden etkin rol aldığını ve birçok farklı konuda sorumluluk üstlendiğini anlatır.

Her alanda bir iz bırakmak, her işe bir şekilde dahil olmak anlamına gelir. Bu deyimi kullandığınızda, söz konusu kişinin zamanını ve enerjisini farklı işlere böldüğünü, geniş bir ilgi alanına sahip olduğunu ve pek çok farklı işle uğraşmayı doğal bir parçası haline getirdiğini vurgulamış olursunuz.

BİN TARAKTA BEZİ OLMAK DEYİMİNİN CÜMLE İÇİNDE KULLANILIŞI NASILDIR?

"Bin tarakta bezimiz var ufak tefek hatalar yapmamız sizce de normal değil mi?"

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