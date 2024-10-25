“Bina” 27 Ekim’de ikinci kez oynanacak

İlk gösterimde kapalı gişe oynayan oyun ikinci kez Pax Sahne’de izleyici karşısına çıkacak. İçerdiği absürd ve kara mizahi öğelerle dikkat çeken oyun, seyirciden yoğun ilgi gördü.

SEYİRCİYİ ETKİSİ ALTINA ALDI

Konusuyla akılda; bilim kurgu, kara mizah, polisiye ve gerilim tadı bırakan eser, “dokuz yaşında kaybolan bir çocuğun hikâyesini” şaşırtıcı bir üslupla sahneye taşıdı. Hikâyenin büyük parçası olan bu konu ile aynı zamanda Türkiye gündeminden düşmeyen kaybolan ve kaçırılan çocuk vakalarına dikkat çekildi. Ayrıca oyun boyunca izleyici karşısına yer yer çıkan böcek öğeleri ise absürd ve postmodern bir anlatımın tamamlayıcısı olarak seyirciyi etkisi altına aldı.

Oyun sonrası açıklama yapan Yönetmen Hakkı Can Erol esere dair şu ifadeleri kullandı, "Hayat bir bebeğin ağlamasıyla başlıyor fakat bazen bu ağlama bile elimizden alınıyor. Biz bu yolculukta en çok bunu sorguladık. Bina; hayatın içerisinde bir kayboluşun hikâyesi. Bunun insana neler yapacağını merakla izletiyor ve şöyle bir soru işareti bırakıyor akılda; bu kayboluş belki de bir arayış mı?”

Oyuncu kadrosunda; Güneş Arabul, Said Cihan Özbey, Özgür Adıtatar, Onur Canbaz, Deniz Bice, Onur Haşim Tamer, Beyza Aksoy ve Ayşe Keseroğlu'nun yer aldığı hikaye, ikinci gösterimini 27 Ekim günü saat 20.30’da Pax Sahne’de gerçekleştirecek.