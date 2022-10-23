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Üniversite binasında korkutan olay. Bina acilen tahliye edildi

İstanbul Küçükçekmece'de yan tarafındaki inşaatın istinat duvarının çökmesi nedeniyle Arel Üniversitesi binası ve çevresinde tedbir alındı.

Haber Giriş: 23 Ekim 2022 Pazar - 20:39
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Bina acilen tahliye edildi. Üniversite binasında korkutan olay

Üniversite binasında korkutan olay. Bina acilen tahliye edildi
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Küçükçekmece'de bulunan Arel Üniversitesi'nin yan tarafındaki inşaatın istinat duvarı çöktü.

Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Üniversite binası ve çevresinde tedbir alındı.

Ekiplerin olay yerindeki incelemesi sürüyor. 

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