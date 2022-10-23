Üniversite binasında korkutan olay. Bina acilen tahliye edildi

Küçükçekmece'de bulunan Arel Üniversitesi'nin yan tarafındaki inşaatın istinat duvarı çöktü.
Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Üniversite binası ve çevresinde tedbir alındı.
Ekiplerin olay yerindeki incelemesi sürüyor.
Küçükçekmece'de bulunan Arel Üniversitesi'nin yan tarafındaki inşaatın istinat duvarı çöktü.
Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Üniversite binası ve çevresinde tedbir alındı.
Ekiplerin olay yerindeki incelemesi sürüyor.
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