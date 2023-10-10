Bina alev alev yandı

Evin mutfak kısmından dumanların yükseldiğini fark eden ikamet sakinleri ilk etapta yangını kendileri söndürme girişiminde bulunsa da başarılı olamadı.

Alevlerin kısa sürede tüm mutfak bölümünü sarması üzerine, bina sakinleri itfaiye ekiplerinden yardım istedi.

Ekipler, yangını apartmanın diğer katlarına sıçramadan kontrol altına aldı.

Yangın esnasında dumandan zehirlenen bir kişi ise olay yerine gelen 112 acil sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yangnla ilgili soruşturma başlatılırken, hastaneye kaldırılan şahsın da durumunun iyi olduğu öğrenildi.