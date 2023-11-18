Bina dumanla doldu yaşlı vatandaş taşınarak çıkartıldı

Yangın, Tepecik Mahallesi Kemal Öz Sokak’ta bulunan 9 katlı binanın 3’üncü katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, G.S.’ya ait dairenin mutfak kısmında yangın çıktı. Yükselen dumanları fark eden G.S. ve diğer bina sakinleri panikle dışarıya çıktı. 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunulması üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın büyümeden söndürüldü. Binaya dolan duman itfaiye ekiplerince tahliye edildi.

YAŞLI VATANDAŞ TAŞINARAK ÇIKARTILDI

Öte yandan, yangının ocak üzerinde unutulan yemek sebebiyle çıktığı öğrenildi. İtfaiye ve sağlık ekiplerince yaşlı bir vatandaş taşınarak dışarıya çıkartıldı çıkarıldı. Yangın sebebiyle yaralanan kimsenin olmadığı bildirildi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.