Bina dumanla doldu yaşlı vatandaş taşınarak çıkartıldı

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde ocak üzerinde unutulan yemek yangına sebep oldu. Binaya dolan yoğun duman tahliye edilirken, yaşlı bir kişi itfaiye ve sağlık ekiplerince taşınarak dışarıya çıkartıldı.

KAYNAK: İHA
Bina dumanla doldu yaşlı vatandaş taşınarak çıkartıldı

Yangın, Tepecik Mahallesi Kemal Öz Sokak’ta bulunan 9 katlı binanın 3’üncü katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, G.S.’ya ait dairenin mutfak kısmında yangın çıktı. Yükselen dumanları fark eden G.S. ve diğer bina sakinleri panikle dışarıya çıktı. 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunulması üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın büyümeden söndürüldü. Binaya dolan duman itfaiye ekiplerince tahliye edildi.

aw079422-03.jpg

YAŞLI VATANDAŞ TAŞINARAK ÇIKARTILDI

Öte yandan, yangının ocak üzerinde unutulan yemek sebebiyle çıktığı öğrenildi. İtfaiye ve sağlık ekiplerince yaşlı bir vatandaş taşınarak dışarıya çıkartıldı çıkarıldı. Yangın sebebiyle yaralanan kimsenin olmadığı bildirildi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

aw079422-04.jpg

aw079422-02.jpg

aw079422-01.jpg

Öne Çıkanlar
Pegasus iptal edilen seferler listesi. Pegasus hava muhalefeti nedeniyle hangi seferleri iptal etti?
Pegasus iptal edilen seferler listesi. Pegasus hava muhalefeti nedeniyle hangi seferleri iptal etti?
THY iptal edilen seferler listesi. THY hava muhalefeti nedeniyle hangi seferleri iptal etti?
THY iptal edilen seferler listesi. THY hava muhalefeti nedeniyle hangi seferleri iptal etti?
Hafta sonu İstanbul’da hava durumu nasıl olacak? AFAD’a göre Marmara bölgesinde yağışlar devam edecek mi?
Hafta sonu İstanbul’da hava durumu nasıl olacak? AFAD’a göre Marmara bölgesinde yağışlar devam edecek mi?
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 17 Kasım Cuma aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 17 Kasım Cuma aktüel ürünler fiyat listesi
A101 market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101 16 Kasım Perşembe aktüel ürünler fiyat listesi
A101 market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101 16 Kasım Perşembe aktüel ürünler fiyat listesi
MasterChef All Star 153. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 153. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Son Haberler
Antalya'da fırtına ağaçları devirdi karayolunda trafik aksadı Gündem
Antalya'da fırtına ağaçları devirdi karayolunda trafik aksadı
Türkiye'nin 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'den Atatürkçü Düşünce Derneği ziyareti Gündem
Türkiye'nin 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'den Atatürkçü Düşünce Derneği ziyareti
TGC’den RTÜK’e sert tepki. ‘Anayasaya saygılı davranın’ Gündem
TGC’den RTÜK’e sert tepki. ‘Anayasaya saygılı davranın’
Çok şiddetli yağış geliyor. 72 il için kritik uyarı Gündem
Çok şiddetli yağış geliyor. 72 il için kritik uyarı
Erdoğan’dan Filistin açıklaması. 'Türkiye'nin ne dediğine tüm dünya bakıyor' Gündem
Erdoğan’dan Filistin açıklaması. 'Türkiye'nin ne dediğine tüm dünya bakıyor'
İsrail'in saldırılarında ölenlerin sayısı son 24 saatte 300 artarak 12 bin 300 oldu Dünya
İsrail'in saldırılarında ölenlerin sayısı son 24 saatte 300 artarak 12 bin 300 oldu
Gazze'de 4 binden fazlası kadın ve çocuk 6 bin kişi kayıp Gündem
Gazze'de 4 binden fazlası kadın ve çocuk 6 bin kişi kayıp