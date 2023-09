BİNA İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR ÇATALCA BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

A. Değerlendirme “teklif fiyatı” ile “kalite ve teknik değer nitelik” olmak üzere iki kısımda yapılacaktır. A.1. Teklif Fiyatı Puanlaması Teklif fiyatı puanlaması 50 tam puan üzerinden yapılacaktır. Geçerli teklif veren istekliler arasında teklif edilen en düşük teklif fiyatı sahibi istekli 50 puan alacak olup, diğer isteklilere ait teklif puanları; TP = (TFmin x 50) / TF formülü ile hesaplanacaktır. Bu formülde; TP: Teklif puanı, TFmin: Geçerli teklifler içinden istekliler arasında teklif edilen en düşük teklif fiyatı, TF: İsteklinin teklif fiyatı, ifade eder.” Şeklinde, A.2. Kalite Ve Teknik Değer Nitelik Puanlaması Kalite ve teknik değer niteliği puanlaması 50 tam puan üzerinden yapılacaktır. Geçerli teklif veren isteklilere ait kalite ve teknik değer nitelik puanlamasına konu iş kalemleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. SIRA TANIMI PUAN 1 Ø 8- Ø 12 mm nervürlü beton çelik çubuğu, çubukların kesilmesi, bükülmesi ve yerine konulması 2 Puan 2 Ø 14- Ø 28 mm nervürlü lik beton çelik çubuğu, çubukların kesilmesi, bükülmesi ve yerine konulması. 2 Puan 3 Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 25/30 basınç dayanım sınıfında beton dökülmesi (beton nakli dahil) 2 Puan 4 Plywood ile düz yüzeyli betonarme kalıbı yapılması 2 Puan 5 3 mm kalınlığında 6x6 cm göz açıklığında galvanizli ve pvc kaplı kafes telden korumalık yapılması işi 2 Puan 6 Çakıl temin edilerek, makine ile serme, sulama ve sıkıştırma yapılması 2 Puan 7 Ø 160 mm anma çaplı, pvc esaslı koruge drenaj borusunun temini ve yerine döşenmesi 2 Puan 8 Her çeşit profil, çelik çubuk ve çelik saçlarla karkas, (çerçeve) inşaat yapılması, yerine tespiti 3 Puan 9 Şantiye dışına kamyonla kazı malz. ve moloz nakli 2 Puan 10 Herçeşit b.a. düz ve nervürlü ve profil demir nakli 2 Puan 11 Kum çakıl(bedeli hariç) nakli 2 Puan 12 Makine ile her derinlikte yumuşak ve sert toprağın kazılması 2 Puan 13 Çakıl temin edilerek, drenaj yapılması 2 Puan 14 Kum temin edilerek, drenaj yapılması 2 Puan 15 Demir yüzeylere korozyona karşı iki kat boya yapılması 2 Puan 16 Ön yapımlı bileşenlerden oluşan tam güvenlikli, dış cephe iş iskelesi yapılması. (0,00-51,50 m arası) 2 Puan 17 55 mm Suni Yeşil Çim Halı Temini ve Yerine Döşenmesi İşi ( Nakli Dahil ) 2 Puan 18 60 Ton Tartma Kapasiteli Araç Tartma Kantarı Temini ve Yerine Montajı Yapılması İşi ( Nakli Dahil ) 3 Puan 19 150 cm x 215 cm Ölçülerinde Polyester Kabin Temini ve Yerine Montajı Yapılması İşi ( Nakli Dahil ) 2 Puan 20 63 mm'ye kadar kırmataş temin edilerek, makine ile serme, sulama ve sıkıştırma yapılması(M=45) 2 Puan 21 Her türlü asfaltın kesilmesi 2 Puan 22 Asfalt, kırmataş ve şose sökülmesi 2 Puan 23 Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 16/20 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil) 2 Puan 24 Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 30/37 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil) 2 Puan Söz konusu her bir iş kalemi için; istekli tarafından teklif edilen o iş kalemi tutarının, isteklinin toplam teklif bedeline oranı; aynı iş kalemlerinin yaklaşık maliyetteki bedellerinin toplam yaklaşık maliyete oranının %85 - %115 Aralığında (%85 ve %115 dâhil) kalması durumunda her bir iş kalemi için yukarıdaki tabloda yer alan puanlar verilecektir. İsteklilerin teklifleri %85 - %115 Aralığı dışında kalıyorsa iş kalemleri için puan alamayacaklardır. Kalite ve teknik değer nitelik puanı, her bir iş kalemi için verilen puanların toplamıdır. A.3. Toplam Puan Toplam puan, teklif fiyat puanı ile kalite ve teknik değer nitelik puanının toplamıdır. A.4. Fiyat Dışı Unsurlar Dikkate Alınarak Değerlendirilmiş Teklif Bedeli Fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirilmiş teklif bedeli; FDTF = (ETF x 100) / TTP formülü ile hesaplanacaktır. Bu formülde; FDTF: İsteklinin fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirilmiş teklif bedeli, ETF: Toplam puanı en yüksek istekliye ait teklif bedeli, TTP: İsteklinin toplam puanı, ifade eder. Şeklinde Hesap Yöntemi Oluşturulmuştur. B. Ekonomik Açıdan En Avantajlı Teklif “Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirilmiş teklif bedeli en düşük olan istekliye ait teklif bedelidir.