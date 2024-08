Bina Onarımı Yaptırılacaktır Küçükçekmece Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü

Fiyat Dışı Unsur Formülü, Tanımı ve Açıklamaları A. Değerlendirme "teklif fiyatı" ile "kalite ve teknik değer nitelik" olmak üzere iki kısımda yapılacaktır. A.1. Teklif Fiyatı Puanlaması Teklif fiyatı puanlaması 50 tam puan üzerinden yapılacaktır. Geçerli teklif veren istekliler arasında teklif edilen en düşük teklif fiyatı sahibi istekli 50 puan alacak olup, diğer isteklilere ait teklif puanları; TP = (TFmin x 50) / TF formülü ile hesaplanacaktır. Bu formülde; TP : Teklif puanı, TFmin : Geçerli teklifler içinden istekliler arasında teklif edilen en düşük teklif fiyatı, TF : İsteklinin teklif fiyatı, A.2. KALİTE VE TEKNİK DEĞER NİTELİK PUANLAMASI: "Kalite ve teknik değer niteliği puanlaması 50 tam puan üzerinden yapılacaktır. Geçerli teklif veren isteklilere ait kalite ve teknik değer nitelik puanlamasına konu iş kalemleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. A.2.1. Söz konusu her bir iş kalemi için; istekli tarafından teklif edilen o iş kalemi tutarının, isteklinin toplam teklif bedeline oranı; aynı iş kalemlerinin yaklaşık maliyetteki bedellerinin toplam yaklaşık maliyete oranının %90 - %110 aralığında (%90 ve %110 dahil) kalması durumunda her bir iş kalemi için yukarıdaki tabloda yer alan puanlar verilecektir. İsteklilerin teklifleri %90 - %110 aralığı dışında kalıyorsa iş kalemleri için puan alamayacaklardır. Kalite ve teknik değer nitelik puanı, her bir iş kalemi için verilen puanların toplamıdır. Teklif oranları hesaplanırken virgülden sonra 6 (altı) hane dikkate alınacaktır. Sıra No İdare Poz No Tanımı Birim PUAN 6 KKBO.006 32mm'ye kadar kırmataş temin edilerek, el ile serme, sulama ve sıkıştırma yapılması M3 1 8 KKBO.008 Ø 8- Ø 12 mm nervürlü beton çelik çubuğu, çubukların kesilmesi, bükülmesi ve yerine konulması TON 1 9 KKBO.009 Ø 14- Ø 28 mm nervürlü beton çelik çubuğu, çubukların kesilmesi, bükülmesi ve yerine konulması. TON 1 11 KKBO.011 Plywood ile düz yüzeyli betonarme kalıbı yapılması M2 1 20 KKBO.020 2.5 cm kalınlığında 500 kg çimento dozlu şap yapılması M2 1 21 KKBO.021 3 mm ve 4 mm kalınlıkta plastomer esaslı (-5 °C soğukta bükülmeli) polyester keçe taşıyıcılı polimer bitümlü örtüler ile iki kat su yalıtımı yapılması M2 1 23 KKBO.023 Hibrit Poliürea bazlı iki bileşenli su yalıtım malzemesi ile 2 mm kalınlıkta su yalıtımı yapılması M2 1 24 KKBO.024 250/350 kg çimento dozlu kaba ve ince harçla sıva yapılması (dış cephe sıvası) M2 1 26 KKBO.026 Perlitli sıva alçısı ve saten alçı ile kaplama yapılması (Beton, tuğla duvar vb. yüzeylere) M2 1 29 KKBO.029 Çatı üzerine osb/3 kaplama yapılması M2 1 32 KKBO.032 (20 x 60 cm) veya (30 x 60 cm) veya (33 x 60 cm) anma ebatlarında, her türlü desen ve yüzey özelliğinde, ı.kalite, renkli seramik duvar karoları ile 3 mm derz aralıklı duvar kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile) M2 1 33 KKBO.033 60 x 60 cm anma ebatlarında, her türlü desen ve yüzey özelliğinde, ı.kalite, renkli, sırlı porselen karo ile 3 mm derz aralıklı döşeme kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile) M2 1 37 KKBO.037 Plastik doğrama imalatı yapılması ve yerine konulması (sert pvc doğrama profillerinden her çeşit kapı, pencere, kaplama ve benzeri imalat) KG 1 38 KKBO.038 Naturel-mat ve eloksallı ısı yalıtımlı alüminyum doğrama imalatı yapılması ve yerine konulması KG 1 46 KKBO.046 Alçı levhalar ile tek iskeletli bölme duvar yapılması (Duvar C 75 profil - 60 cm aks aralığı) (her iki yüzünde çift kat 12,5 mm standart alçı levha ile) M2 1 47 KKBO.047 Alçı levhalar ile çift iskeletli askı sistemli asma tavan yapılması (Agraf mesafesi aynı yönde 900 mm, ana taşıyıcı profil mesafesi 1000 mm, tali taşıyıcı profil mesafesi 500 mm aks aralıkları ile) (12,5 mm tek kat standart alçı levha ile) M2 1 48 KKBO.048 Beton, sıva ve benzeri yüzeylere 3 mm kalınlıkta çimento esaslı kaplama yapılması M2 1 49 KKBO.049 Lama ve profil demirlerden çeşitli demir işleri yapılması ve yerine konulması KG 1 50 KKBO.050 Vinç'in 1 saatlik ücreti (130 hp) SA 1 52 KKBO.052 60x60 cm ebadında 15 mm kalınlığında taşyünü plakadan asma tavan yapılması M2 1 63 KKBO.063 Her türlü demir (kapı, pencere, camekan, korkuluk, parmaklık, sac kapı kasası vb.) imalatın sökülmesi KG 1 66 KKBO.066 5 CM KALINLIKTA TAŞ YÜNÜ ISI YALITIM LEVHALARI İLE MİNERAL DOLGULU KOMPOZİT ALÜMİNYUM LEVHALAR İLE CEPHE KAPLAMASI YAPILMASI M2 1 67 KKBO.067 MEVCUT MADENİ PROFİL KONSTR.12,5 mm. KALINL. TEK PLAKA ALÇI DUVAR LEVH. KULL. DUVAR KAPL. YAP. M2 1 75 KKBO.075 İDARE MALI DEMİR İMALATIN YERİNE MONTAJI KG 1 77 KKBO.077 GALVANİZLİ KAFES TELDEN ÇİT YAPILMASI M2 1 92 KKBO.092 Demir yüzeylere iki kat antipas, iki kat sentetik boya yapılması M2 1 93 KKBO.093 Yeni sıva yüzeylere macun ve astar uygulanarak iki kat su bazlı ipekmat boya yapılması (iç cephe) M2 1 94 KKBO.094 Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 25/30 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil) M3 1 95 KKBO.095 Su Kontrası M2 1 102 KKBO.102 Şantiye dışına kamyonla kazı malz. ve moloz nakli TON 1 105 KKBO.105 SENTETİK SUNİ ÇİM M2 1 114 KKBO.114 Her iki yüzü cam elyaf şilte kaplı, lifler ile güçlendirilmiş alçı levhalar ile çift iskeletli (bağlantılı) dış cephe duvarı yapılması M2 1 115 KKBO.115 Fileli kalekim sıva yapılması M2 1 118 KKBO.118 Galvaniz Hafif Çelik Taşıyıcılı Sistem Yapı Yapılması KG 1 125 KKBO.125 Alüminyum Doğramaya 6 mm Temperli+12mm HB+ 4+4mm Lamine Isı Cam Takılması M2 1 130 KKBO.130 Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 16/20 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil) M3 1 131 KKBO.131 Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 30/37 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil) M3 1 135 KKBO.135 Duvar Üstü Kutu Harfli Tabela M2 1 138 KKBO.138 Mevcut ahşap, betonarme yada çelik aşıklar üzerine, 50 mm poliüretan yalıtımlı (üstü 0.50 mm kalınlıkta boyalı galvanizli sac ve altı 0.40 mm kalınlıkta boyalı galvanizli sac) çatı paneli ile çatı örtüsü yapılması M2 1 139 KKBO.139 Asma Germe Üst Örtü Branda Yapılması M2 1 168 KKBO.168 22,50 m3 prizmatik modüler paslanmaz çelik su deposu AD 1 241 KKBO.241 44 kw soğutma kapasitesi (nom),44 kw ısıtma kapasitesi (nom) tümü frekans kontrollü kompresörlü dış ünite veya dış ünite grubu AD 1 242 KKBO.242 61 kw soğutma kapasitesi (nom),61 kw ısıtma kapasitesi (nom) tümü frekans kontrollü kompresörlü dış ünite veya dış ünite grubu AD 1 245 KKBO.245 66 kw soğutma kapasitesi (nom),66 kw ısıtma kapasitesi (nom) tümü frekans kontrollü kompresörlü dış ünite veya dış ünite grubu AD 1 299 KKBO.299 Sac pano 800 mm. genişliğinde (TS EN 61439-1/2) AD 1 348 KKBO.348 3x50 + 25 mm2 YVV (NYY) tipi 1 KV yeraltı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi MT 1 349 KKBO.349 3x70 + 35 mm2 YVV (NYY) tipi 1 KV yeraltı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi MT 1 376 KKBO.376 Led projektör, ışık akısı en az 17000 lm, armatür ışıksal verimi en az 110 lm/w AD 1 388 KKBO.388 Dış Ortam Bullet Kamera Tip-2 AD 1 407 KKBO.407 Diesel elektrojen grubu tesisatı 1500 d/d. 63 kva AD 1 A.2.2. Teklif oranları hesaplanırken yuvarlama yapılmayacaktır. A.2.3. İsteklilerin teklif oranları, %90 - %110 aralığın dışında kalıyorsa o iş kalemleri için puan alamayacaklardır. A.2.4. Kalite ve teknik değer nitelik puanı, her bir iş kalemi için verilen puanların toplamıdır. A.3. Toplam puan Toplam puan, teklif fiyat puanı ile kalite ve teknik değer nitelik puanının toplamıdır. A.4. Fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirilmiş teklif bedeli Fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirilmiş teklif bedeli; FDTF = (ETF * 100) / TTP formülü ile hesaplanacaktır. Bu formülde; FDTF : İsteklinin fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirilmiş teklif bedeli, ETF : Toplam puanı en yüksek istekliye ait teklif bedeli, TTP : İsteklinin toplam puanı, ifade eder. B. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirilmiş teklif bedeli en düşük olan istekliye ait teklif bedelidir