Bina yıkılınca gerçek ortaya çıktı, duvarları yokmuş

Avcılar Cihangir Mahallesi'nde kentsel dönüşüm kapsamında yıkılan binanın hemen bitişiğindeki apartmanın teras katında bulunan bir dairenin iki odasının dış duvarlarının olmadığı fark edildi.

Ortaya çıkan bu durum kameralara yansıdı. Uygun Sokak üzerindeki 5 katlı bina için yıkım kararı alındı ve iş makineleri çalışmalara başladı.

Ancak yıkım sırasında bitişikteki binanın teras katında yer alan dairenin iki odasının, yıkılan binaya yaslanmış duvarlarla ayakta durduğu görüldü.

Binanın yıkılmasıyla birlikte bu odalar açıkta kaldı ve daire kullanılamaz hale geldi.

İddiaya göre, ev sahibi teras kısmını kapatarak odaya çevirmiş ve bitişik binanın duvarlarını kendi dairesi için kullanmıştı.

Yıkım sonrasında bu duvarların ortadan kalkması, yapılan müdahalenin risklerini de gözler önüne serdi.

Olay, yapı güvenliği ve kaçak yapılaşma problemlerini yeniden gündeme taşıdı.