Bina yıkımında molozlar sokağı kapattı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Bina yıkımında molozlar sokağı kapattı

Eskişehir'de bir binanın yıkımı esnasında önlem alınmaması nedeniyle molozların sokak kirliliği oluşturması çevrede rahatsızlığa neden oldu.

Odunpazarı ilçesi İstiklal Mahallesi'nde bir binanın yıkımı esnasında molozların sokağa dökülmesi tepkilere sebebiyet verdi.

Reşadiye Esnaf Sokak'ta yürütülen yıkım çalışması sokağın trafiğe kapanmasına neden oldu. Molozların arasında kırılan ağaç ise dikkat çekti.

Çalışmada güvenlik önlemi alınmaması çevredeki vatandaşların korkmasına sebep oldu. Vatandaşlar tozdan rahatsız olduğunu belirterek yıkım çalışmasının çevrede kirliliğe ve paniğe sebep olduğunu dile getirdi. Esnaf ise sokağın trafiğe kapanmasının işlerini etkilediğini belirti.

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