Binada kısmı çökme sonucu ev sakinleri geceyi sokakta geçirdi

Olay, dün gece saatlerinde Sinop’un İncedayı Mahallesi’ndeki 5 katlı apartmanda meydana geldi.



ANKA'da yer alan haberde, binadan çatlama sesleri gelmesi üzerine vatandaşlar durumu 112’ye bildirildi. Olay yerine gelen polisler, bina sakinlerine telefonla ulaşarak binayı tahliye etmelerini istedi. Doğal gaz ve elektrik ekipleri de yıkılma riskine karşı binanın enerjisini kesti. Sinop Belediyesi itfaiye ekipleri ise güvenlik amaçlı olay yerine geldi. Çevrede güvenlik önlemleri alınırken binada yaşayanlar ve çevresindeki üç binada oturanlar geceyi sokakta geçirdi.





BİNA KONTROLLÜ OLARAK YIKILACAK

Çalışmalar, sabah saatlerinde devam etti. Vinç yardımıyla binaya destek verilirken geçici olarak temel sağlamlaştırma çalışmaları yürütüleceği ve bina sakinlerinin kısa süreliğine binaya girerek değerli eşyalarını almasının sağlanacağı öğrenildi. Ardından binanın kontrollü olarak yıkılacağı bildirildi.



Konu ile ilgili konuşan mahalleli Ayhan Erol, “Gece 01:00’de işten geldim. Evde oturuyordum. Kontrollü bir şekilde binayı boşaltmamız gerektiğini söylediler. Ben hiç ses duymadım. Ama az önce çatırtı oldu” dedi.