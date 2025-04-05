Binalar hastalık mı saçıyorlar? Uzmanlar anlatıyor

Uzmanlar, ‘hasta bina sendromu’ (Sick Building Syndrome - SBS) olarak bilinen durumun, ofislerden evlere kadar pek çok yapıda hastalıklara yol açtığını belirtti.

Bilimsel araştırmalar ve uluslararası uzman görüşleri, kötü havalandırma, kimyasal maddeler ve nemin bu sendromun tetikleyicileri olduğunu ortaya koydu.

İşte sendromlu binaların gizli tehlikeleri ve uzmanların çarpıcı uyarıları...

Günümüzün büyük bir kısmını geçirdiğimiz binalar, bazen farkında olmadığımız birer sağlık tehdidine dönüşebiliyor.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), kapalı alanlarda geçirilen zamanın artmasıyla birlikte hasta bina sendromu vakalarının yükseldiğini bildiriyor.

ABD’deki Harvard T.H. Chan Halk Sağlığı Okulu’ndan çevre sağlığı uzmanı Dr. Joseph Allen ve bu sorunun ciddiyetine dikkat çekti.

Baş ağrısı, yorgunluk, solunum problemleri ve alerjik reaksiyonlar, sendromlu binaların en yaygın belirtileri arasında yer aldı.

HASTA BİNA SENDROMU NEDİR?

Hasta bina sendromu, bir yapının iç ortam koşullarının insan sağlığını olumsuz etkilemesiyle ortaya çıktı.

Dr. Joseph Allen, “Kötü havalandırma, uçucu organik bileşikler (VOC’ler) ve küf gibi faktörler, binaları hastalık yuvasına çevirebiliyor” dedi.

Environmental Health Perspectives dergisinde yayımlanan bir araştırma, yetersiz havalandırılan binalarda çalışanlarda solunum yolu şikayetlerinin %30 oranında arttığını gösterdi.

TETİKLEYİCİLER: HAVALANDIRMA, KİMYASALLAR VE NEM

Sendromlu binaların başlıca suçluları arasında yetersiz havalandırma sistemleri, boya ve mobilyalardan yayılan kimyasallar ile nemden kaynaklanan küf yer aldı.

İngiltere’deki Imperial College London’dan çevre bilimci Prof. Dr. Frank Kelly, “Kapalı alanlarda VOC’ler birikiyor ve bu, astım ile alerji riskini artırıyor” dedi.

Indoor Air dergisinde yayımlanan bir çalışma, nemli binalarda yaşayanlarda kronik yorgunluk sendromu görülme olasılığının %25 daha yüksek olduğunu ortaya koydu.

Uzmanlar, özellikle klimaların düzenli temizlenmemesi durumunda bakterilerin yayıldığını da ekledi.

SAĞLIK ÜZERİNDEKİ ETKİLER

Hasta bina sendromu, yalnızca geçici rahatsızlıklarla sınırlı kalmıyor; uzun vadede ciddi sağlık sorunlarına yol açabiliyor.

Dr. Allen, “Uzun süre sendromlu binalarda kalanlarda bağışıklık sistemi zayıflıyor ve enfeksiyon riski artıyor” dedi.

Araştırmalar, bu ortamlarda çalışanların verimliliğinin %15’e kadar düştüğünü ve hasta gün sayısının arttığını gösterdi.

UZMANLARDAN ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

Uzmanlar, hasta bina sendromunu önlemek için acil önlemler alınması gerektiğini vurguladı.

Prof. Dr. Kelly, “Binalarda düzenli havalandırma sağlanmalı ve kimyasal içeriği düşük malzemeler tercih edilmeli” önerisinde bulundu.

Dr. Allen ise, “Hava kalitesi izleme cihazları artık bir lüks değil, zorunluluk” dedi.