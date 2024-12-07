Binali Yıldırım baba ocağında hasret giderdi! Köyünden yaptığı paylaşıma hayvanseverlerden beğeni yağdı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Binali Yıldırım baba ocağında hasret giderdi! Köyünden yaptığı paylaşıma hayvanseverlerden beğeni yağdı

Son Başbakan Binali Yıldırım'ın, memleketi Erzincan’da köyünden yaptığı paylaşıma hayvanseverlerden beğeni yağdı.

Eski Başbakan Binali Yıldırım, memleketi Erzincan’da çeşitli ziyaret ve etkinliklerde bulundu.

Binali Yıldırım, Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası’nın yeni hizmet binasına taşınması vesilesiyle Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Tanoğlu’na bir ziyaret gerçekleştirdi. Ticaret ve Sanayi Odası'ndaki programda şehrin ekonomik durumu ve bölgesel kalkınma üzerine görüş alışverişinde bulunuldu.

Yıldırım, Erzincan programı kapsamında şehir merkezinde esnaf ziyaretleri de gerçekleştirdi. Esnafla sohbet eden ve taleplerini dinleyen Yıldırım, vatandaşlarla yakından ilgilendi.

Daha sonra Erzincan’ın Kemaliye ilçesine bağlı Kayı köyüne geçen Yıldırım, baba ocağında hemşehrileriyle bir araya geldi. Burada gerçekleştirdiği etkinlikler sırasında köydeki sokak köpeklerini severek hayvanseverlerden takdir topladı.

Hayvan dostu tavırlarıyla dikkat çeken Yıldırım, bu hareketiyle sosyal medyada da olumlu yorumlar aldı.

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