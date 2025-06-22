Binali Yıldırım hakkında suç duyurusu! CHP’li isim plakaları yeniden paylaştı

CHP Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz AKP’nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ni (İBB) yönettiği zamanda, belediyeye ait 42 aracın AKP'li Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım'ın seçim kampanyasında kullanıldığını duyurarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunduklarını açıkladı.
SAVCILIĞI GÖREVE ÇAĞIRMIŞTI
Sosyal medya platformu X üzerinden bundan bir hafta önce 'bu bir ihbardır' sözleri ile konu hakkında paylaşımda bulunan Yavuzılmaz, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nı göreve çağırmıştı.
Ortaya çıkardığı bilgilerin ardından bu defa İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na şikayet başvurusunda bulunduklarını açıklayan Yavuzyılmaz, söz konusu araçların plakalarını yeniden tek tek paylaştı.
Yavuzyılmaz yaptığı paylaşımda şunları söyledi,
“İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na;
Suç duyurusunda bulunduk!
İBB’nin, bir şirketten kiraladığı 42 aracı yasa dışı olarak, 2019 yılı İstanbul yerel seçimlerinde;
AK Parti Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım’ın seçim çalışmaları için tahsis etmesiyle ilgili suç duyurusunda bulunduk.
Haydi işlem yapın da görelim!
42 aracın bilgilerini tekrar paylaşıyorum
34NZ6370- Volkswagen Passat
34NZ3428- Volkswagen Passat
34AIJ322- Volkswagen Passat
34NZ8505- Volkswagen Passat
34AIK069- Volksvagen Passat
34BGC825- Volksvagen Passat
34NZ8569- Volkswagen Passat
34AIK075- Volkswagen Passat
34AIK091- Volkswagen Caravelle
34NZ6416- Volkswagen Caravelle
34DH2799- Volkswagen Caravelle
34NZ6416- Volkswagen Caravelle”
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na;— Deniz Yavuzyılmaz (@yavuzyilmazd) June 21, 2025
Suç duyurusunda bulunduk!
İBB’nin, bir şirketten kiraladığı 42 aracı yasa dışı olarak, 2019 yılı İstanbul yerel seçimlerinde;
AK Parti Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım’ın seçim çalışmaları için tahsis etmesiyle ilgili suç duyurusunda… pic.twitter.com/SVnxIABOxL