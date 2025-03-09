Binali Yıldırım hakkında suç duyurusu! Türk vatandaşlığı ve eyalet açıklaması tepki çekmişti...

Cumhuriyetçi Vatanseverler Partisi Genel Başkanı Av. İsmail Hakkı Atal tarafından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na yapılan başvuruda, AKP’li Binalı Yıldırım’ın cezalandırılması istendi. Atal, hakkında suç duyurusunda bulunduğu Binali Yıldırım’ın yaptığı açıklamayla devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmaya çalıştığını, Türk milletini aşağıladığını ileri sürdü.

İşte Atal’ın yaptığı başvuru:

ANKARA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI'NA

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ŞİKAYETÇİ : Cumhuriyetçi Vatanseverler Partisi -Yıldızevler Mah. Rabindranath Tagore Cad. No:47 /1 -Çankaya -Ankara (Vergi no -2161533003 ) (adına Genel Başkan Av. İsmail Hakkı Atal ( TC. No:21196052062) ( Bkz. Https://www.yargitaycb.gov.tr/icerik/1984)

2) Serkan Öz ( TC : 41899004588 ) Yıldızevler Mah. Rabindranath Tagore Cad. No:47 /1 -Çankaya -Ankara

VEKİLİ : Av. İsmail Hakkı Atal ( TC. No:21196052062 ) Yıldızevler Mah. Rabindranath Tagore Cad. No:47 /1 -Çankaya -Ankara (CVP genel başkanlığı yanısıra kendisine asaleten -Serkan Öz'e vekaleten )

ŞİKAYET OLUNAN : Binali Yıldırım-Eski Başbakan -Ankara

MÜSNET SUÇLAR : (TCK md. 302) Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak, ( TCK md. 301 ) Türk milletini aşağılamak

İZAHI : Şikayet olunan şüpheli Binali Yıldırım " Devletimizin adı Türkiye Cumhuriyeti Devleti, vatandaşlık tanımı bu ülkeye vatandaşlık bağıyla bağlı herkes Türk’tür. ‘Türklerden başkasına yaşam hakkı yok’ diyorlar. Böyle bir şey yok, bu bir millet tanımı. Bu milletin unsurları var. Bin yıldır bu topraklarda Kürtler, Türkler, Süryani, Abaza, Çerkez’i var. Vatandaşlık tanımı yeni anayasada gözden geçirilebilir. Bir etnik kimliği tanımlamak, öne çıkartmak değil de etnik kimliğinin kim olduğuna bakmaksızın vatandaşlığı önceleyen bir güncelleme yapılabilir. Bu bazı etnik grupların kendilerini ihmal edilmiş düşüncesinden kurtarabilir. Buna mani yok, şovenizme gerek yok, bizi bağlayan bayrağımız, toprağımız, milletimizdir. Kürdü, Türkü, diğer etnik gruplarıyla milletimizdir. Bunu esas alan bir güncelleme yapılabilir."( Bkz. https://www.veryansintv.com/binali-yildirim-erdoganin-adayligi-icin-anayasa-degisikligi-istedi-vatandaslik-tanimi-gozden-gecirilebilir) diyerek 27 Şubat 2025 'te muhtelif suçlar işlemiştir. Şöyle ki ;

I )TCK Madde 301'e göre " Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Türkiye Büyük Millet Meclisini, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ve Devletin yargı organlarını alenen aşağılayan kişi, altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır." Şüpheli Binali Yıldırım yukarıda aktardığımız ifadesiyle birleştirici, kapsayıcı, kuşatıcı Türk milleti kavramını aşağılama suçunu işlemiştir.

Büyük Önder Atatürk "Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran Türkiye halkına Türk milleti denir" demiş ve Türk milletinin, Kurtuluş Savaşını veren Türkiye halkının toplamından oluştuğunu ifade etmiştir. Anayasanın 66. Maddesi de bu doğrultuda "Türk Devletine vatandaşlık bağı ile bağlı olan herkes Türktür. "diyerek Anayasal hükmü belirlemiş olmasına rağmen, şüpheli Binali Yıldırım Anayasanın 66. Maddesini de ihlal ederek, Türk milletini bir etnik unsur olarak tanımlamak suretiyle Türk milletini aşağılama, suçunu işlemiştir.

Cumhuriyetin kurucuları büyük önder Atatürk ve arkadaşları sömürgeci emperyalizme karşı dünyadaki ilk ve en büyük zaferi kazandıktan sonra ; emperyalizmin hedef ülkeleri zayıflatmak -çökertmek için uyguladığı temel stratejisi olan etnik milliyetçilik akımlarına karşı, Cumhuriyetin temel çimentosu olarak, " Ne Mutlu Türk'üm diyene " veciz sözünde ifadesini bulan etnik-ırksal bir kökene dayanmayan Türk milleti kavramını Anayasal temeller üzerinde inşa etmiştir.

II ) Şüpheli yukarıda aktardığımız ifadesiyle aynı zamanda TCK 302. Maddeyi de ihlal ederek " Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü zayıflatma " suçu işlemiştir.

Emperyalist güçler tarafından uygulamaya konulan senaryo ile Türkiye ve Türk halkına karşı operasyon AKP-MHP iktidarının Apo açılımıyla başlatılmıştır. Apo açılımı Türkiye'nin kuruluş ayarlarını değiştirmek ve Federatif anayasal zemin hazırlanarak BOP projesi doğrultusunda ABD-İsrail emperyalizminin uydusu kukla bir Kürt Devleti kurmak için ilk adımdır. Emperyalizm tarafından “Bereketli Hilal” olarak adlandırılan ve Yunanca iki nehir arası anlamına gelen Mezopotomya projesi kapsamında, iklim krizi sürecinde 2050 yılında kurumayacağı bilimsel olarak tespit edilmiş ender su kaynaklarından olan Fırat ve Dicle havzasının uydu Kürt Devletine ( yani ABD-İsrail emperyalizmine ) ait olması ve öncesinde uluslararası bir komisyona devredilmesi hedeflenmektedir. Bu hedefin gerçekleşmesi için şüpheli Binali Yıldırım gibi şahıslar vasıtasıyla etnik milliyetçiliğin önü açılmaya çalışılmakta ve Anayasal koruma altında olan Türk milleti kavramına saldırılmaktadır.

III ) Şüpheli geçmişte başbakanlık yapan bir kişi olup, sözlerinin hangi suçu oluşturduğunu bilecek bilgi ve tecrübeye sahiptir. İşlenen suçlar kasten, belli bir amaç dahilinde işlenmiştir. Şüpheli Binali Yıldırım yukarıda kısaca aktardığımız etnikçi-emperyalist projenin gerçekleşmesi için kamuoyunun tepkisini ölçmekte, nabız yoklamakta ve bu amaç doğrultusunda kasten TCK md. 301 ve 302'yi ihlal etmektedir.

IV ) Şüpheli Binali Yıldırım'ın suça konu eylemi, Anayasa md.83'te belirtilen yasama dokunulmazlığı kapsamında değildir. Anayasa madde 83/1'e göre "Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri, Meclis çalışmalarındaki oy ve sözlerinden, Mecliste ileri sürdükleri düşüncelerden, o oturumdaki Başkanlık Divanının teklifi üzerine Meclisce başka bir karar alınmadıkça bunları Meclis dışında tekrarlamak ve açığa vurmaktan sorumlu tutulamazlar." Yasama dokunulmazlığı, yasama işlemlerine yönelik bir dokunulmazlık olup, şüphelinin eylemi yasama kapsamında bir konuşma değildir. Şüphelinin suça konu konuşması İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü -Türkiye’nin Sivil Anayasa Yolculuğu Projesi’Bakırçay Üniversitesi Konferans Salonunda düzenlenen toplantıda 26 Şubat 2025 tarihinde kaydedilmiştir.

SONUÇ : Yukarıda belirtilen ve res'en nazar-ı itibara alınacak sebeplerle; TCK md. 302) Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak, ( TCK md. 301 ) Türk milletini aşağılamak suçlarından şüpheli hakkında soruşturma ve koğuşturma yapılmasına ve neticeten cezalandırılmasına karar verilmesini saygıyla asalaten ve vekaleten talep ederiz. 7.03.2025

Cumhuriyetçi Vatanseverler Partisi

Genel Başkanı

Av. İsmail Hakkı Atal