Binali Yıldırım yıllar önce itiraf etmişti. Türkiye olmasa Ortadoğu’dan çıkan mülteciler Avrupa’yı istila edecek

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Binali Yıldırım yıllar önce itiraf etmişti. Türkiye olmasa Ortadoğu’dan çıkan mülteciler Avrupa’yı istila edecek

Binali Yıldırım’ın yıllar önce TRT ekranlarında söylediği sözler gündem oldu.

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