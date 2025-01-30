Binali Yıldırım'dan Kartalkaya'da hayatını kaybeden ailenin yakınlarına taziye ziyareti

Düzenleme: Kaynak: AA
Binali Yıldırım'dan Kartalkaya'da hayatını kaybeden ailenin yakınlarına taziye ziyareti

Binali Yıldırım, Bolu'daki yangın faciasında hayatını kaybeden 8 kişilik ailenin yakınlarına taziye ziyaretinde bulundu.

Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, otel yangını faciasında çocuklarını ve torunlarını kaybeden Gültekin ve Güner ailelerine taziye ziyaretinde bulundu.

Bolu’da Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de çıkan yangında Zehra Sena Gültekin ve eşi Bilal Gültekin, çocukları Muhammet Selim Gültekin, Yusuf Sinanettin Gültekin, Bekir Sadık Gültekin, Sümeyye Güner (Zehra Sena ve Bilal Gültekin çiftinin koruyucu ailesi olduğu çocuk), Bilal Gültekin’in kardeşleri Enes Gültekin ile Rümeysa Gültekin hayatını kaybetmişti. Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, aile fertlerini kaybeden Gültekin ve Güner ailelerine taziye ziyaretinde bulundu. Gültekin ailesinin evine gelen Yıldırım, yangında kızı, damadı ve torunlarını kaybeden eski AK Parti Bolu Milletvekili Mehmet Güner ile eşi Habibe Güner ve dünürleri Yüksel Gültekin'e başsağlığı diledi.

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