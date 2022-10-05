Binali Yıldırım’dan öğrencilere ‘tavsiye’: İş bulacak mıyız konusuna kafanızı yormayın

AKP Genel Başkanvekili ve İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, Düzce Üniversitesi’nin akademik yılı açılışına katıldı ve ilk dersi verdi.

Üniversite tarafından 'Fahri Doktora’ unvanı verilen Binali Yıldırım, açılış töreninde üniversite öğrencilerine çeşitli tavsiyelerde bulundu.

Yıldırım, öğrencilerden mezuniyet sonrası iş imkânlarını düşünmemelerini isteyerek, "Mezun olursak ne olacak, nerede iş bulacağız, bulmayacak mıyız, gibi konulara kafanızı yormayın.” dedi.

Yıldırım, konuşmasına şu ifadelerle devam etti:

“Nasıl olursa o önünüze gelecek. Şimdiden hiçbir çözümü olmayan konular üzerine kurgu yaparsanız ancak ve ancak enerjinizi azaltırsınız. Moral değerlerinizi azaltırsınız. O yüzden öğrenciliğin gerektirdiği neyse onu dolu dolu yaşamınızı istiyorum"

“DÜNYADA BİR NUMADAYIZ”

Türkiye’nin üniversiteye erişim açısından dünyada birinci sırada olduğunu savunan Yıldırım şunları kaydetti:

"Yani orta öğretimden üniversiteye geçişte en fazla erişimi sağlayan ülke Türkiye’dir. Bu son 20 yılda bu hale geldi. Bugün 1 milyon civarında mezun var, 1 milyon civarında da üniversitemizde kontenjan var. En güzel tarafı da kız öğrencilerimizin üniversiteye erişimi biz geldiğimizde yüzde 13'tü, bugün itibarıyla yüzde 49’a ulaşmış durumda."

“AKILLARI BAŞLARINA YENİ GELİYOR”

Türkiye’de kadın hakları konusunda AKP'nin mücadele ettiğini de savunan Binali Yıldırım, "Kadınların hakları, özgürlükleri konusunda yeni akılları başına gelenler bilmelidir ki 20 yıldır biz bu mücadeleyle varız. 28 Şubat dayatmalarının hepimizin hafızasında çok derin izler bıraktığını biliyoruz. Ve insanlık onuruna yakışmayan bu muamele bir daha geri gelmeyecek şekilde tarihe gömülmüştür." diye konuştu.