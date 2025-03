Binali Yıldırım'ın itirafına Mansur Yavaş'tan flaş cevap!

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sahur programında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Yavaş, Binali Yıldırım'ın 'Vatandaşlık tanımı yeni anayasada gözden geçirilebilir. Yeni yapılacak anayasada yapılması gereken önemli konulardan bir tanesi, yerel yönetimlere ademi merkeziyetçilik' ifadelerine yanıt verdi. Yavaş, "açıklsamalarına baktığımız zaman 66'ncı maddenin değiştirileceği gibi, sanki daha önceden söz verilmiş gibi ve sanki "Sayın cumhurbaşkanının da sonsuza kadar seçilebilmesinin önü açılmalıdır" diyor." dedi.

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, ANFA Kongre Merkezi'nde düzenlenen sahur programına katıldı.

"KAYITSIZ ŞARTSIZ BİR ÇAĞRIYDI"

Program sonunda gazetecilerin sorularını yanıtlayan Mansur Yavaş, kendisine yöneltilen, "Öcalan'ın yaptığı silah bırakma çağrısı hakkında düşünceleriniz nelerdir?" sorusuna, "Çağrının sonucu görmemiz gerekiyor bir cevap vermemiz için. Çünkü daha öncede bunlar denendi ve başarısız oldu. Daha önce hükümetin söylediği kayıtsız şartsız bir çağrıydı ama baktığımız zaman ek cümlelerde silahın bırakılması için hukuki bazı düzenlemelerin yapılması şartı koşulmuş. Yani kayıtsız şartsız değil şart var ortada" şeklinde cevap verdi.

"SANKİ DAHA ÖNCEDEN SÖZ VERİLMİŞ GİBİ"

Konu hakkında düşüncelerini paylaşmak için erken olduğunu belirten Yavaş, "Ayrıca topu kongreye atmış. Kongreye "toplanın bir karar alın" demiş. Yani bir yerde de kendisini geri çekmiş. Bekleyip göreceğiz. Her şeyden önce çözüm yolunun meclis olduğunu ben her zaman söylüyorum. Ben kişisel olarak temkinli yaklaşıyorum. Bunundan sebebini söylemek gerekirse, bugün sayın Binali Yıldırım'ın açıklamalarına baktığımız zaman 66'ncı maddenin değiştirileceği gibi, sanki daha önceden söz verilmiş gibi ve sanki "Sayın cumhurbaşkanının da sonsuza kadar seçilebilmesinin önü açılmalıdır" diyor. Ben açıkça kamuoyuna anayasada bir değişik olacaksa izah edilmesi gerektiğini düşünüyorum. TBMM kararı verecektir. Bu konuda ülkemiz çok acı çekmiştir. Bir çağrı ile her şeyin biteceğine dair iyimserliğe kapılamıyoruz çünkü daha önce başarısız olan çağrılar oldu. Bekleyip görmeyi tercih ederim ben. Toplansın kongre ne diyecekler. Kim ne istiyor belli olduktan sonra kamuoyu ile düşüncelerimizi paylaşabiliriz" dedi.

NE OLMUŞTU?

Son Başbakan Binali Yıldırım, katıldığı Hukuki Araştırmalar Derneği tarafından düzenlenen 'Türkiye'nin Sivil Anayasa Yolculuğu Projesi' konferansında dikkat çeken açıklamalarda bulunmuştu.

Yıldırım, yeni anayasanın Türkiye için öncelikli olan konular arasın yer aldığını ifade ederek "Terörle mücadele ederken, terör örgütlerine destek verenler, 'Anadil konusu hallolsun' diyor. Devletimizin adı Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve bu ülkeye vatandaşlık bağıyla bağlı herkes Türk'tür. 'Türklerden başkasına yaşam hakkı yok' diyorlar. Böyle bir şey yok, bu bir millet tanımı. Bu milletin unsurları var. 1000 yıldır bu topraklarda Kürtler, Türkler, Süryani, Abaza, Çerkez var. Vatandaşlık tanımı yeni anayasada gözden geçirilebilir. Bir etnik kimliği tanımlamak, öne çıkartmak değil de etnik kimliğinin kim olduğuna bakmaksızın vatandaşlığı önceleyen bir güncelleme yapılabilir. Bu bazı etnik grupların kendilerini ihmal edilmiş düşüncesinden kurtarabilir. Buna mani yok, şovenizme gerek yok, bizi bağlayan bayrağımız, toprağımız, milletimizdir. Kürdü, Türkü, diğer etnik gruplarıyla milletimizdir. Bunu esas alan bir güncelleme yapılabilir. Yeni yapılacak anayasada yapılması gereken önemli konulardan bir tanesi, yerel yönetimlere ademi merkeziyetçilik. Her şeyi Ankara'dan kontrol etmek yerine, yetki devrinin yapılması." şeklinde konuştu.