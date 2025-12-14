Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy’un tutuklandığı operasyondan sonra iktidar içinde çatlaklar olduğu iddia edilmişti.

İktidar medyasında Mehmet Akif Ersoy’a yönelik iddiaları içeren haberlerin sayısının artması gündem olurken, Sabah yazarı Dilek Güngör, sosyal medya hesabında Mehmet Akif Ersoy’un da yer aldığı bir fotoğraf paylaşarak, paylaştığı fotoğrafı ‘Susurluk’ olayına benzetti.

'SUSURLUK OLMAYA ADAY'

Güngör, ‘Vay. Kimler kimlerle beraber? Habertürk’teki uyuşturucu operasyonuna bu ‘derin’ fotoğraf damga vuracak. Gizli tanık ifşa etmiş. Duyduğuma göre; Ela Rümeysa Cebeci’nin telefon kayıtları da ekonomi, spor, siyaset, magazin dünyasında deprem yaratacak. Bu dosya siyasi Susurluk olmaya aday’ sözlerini sarf etti.

İktidar medyası ise Güngör’ün paylaştığı fotoğrafı alıntılayarak, fotoğrafta yer alan siyasi isimlere vurgu yapmaya başladı. Öte yandan 19 kişinin olduğu fotoğrafta Rezan Epözdemir, Mehmet Akif Ersoy’un yanında bulunuyor.

MHP’den isimlerin bulunduğu fotoğrafta MHP’li avukat ve 2024 seçimlerinde Beşiktaş Belediye Başkanı Serkan Toper de yer alıyor.

BİNALİ YILDIRIM'IN KARDEŞİ DE FOTOĞRAFTA

Öte yandan fotoğrafta eski Başbakan Binali Yıldırım’ın kardeşi İlhami Yıldırım’ın da yer aldığı ortaya çıktı.

ERSOY TUTUKLANINCA FOTOĞRAFLARI SİLMİŞTİ

İlhami Yıldırım, 2015 senesinde İstanbul, Çekmeköy’de silahlı saldırıya uğramış ve şoförü vurularak yaralanmıştı. Sosyal medya hesabında daha önce Mehmet Akif Ersoy ile paylaşımları bulunan Yıldırım'ın Ersoy’un tutuklanmasının ardından bu paylaşımları sildiği ortaya çıktı.

'SUSURLUK GİBİ SUNMAK ART NİYETTİR'

BirGün yazarı, gazeteci Timur Soykan'a açıklamalarda bulunan İlhami Yıldırım, fotoğrafın 4 sene önce Mehmet Akif Ersoy’un doğum günü partisinde bir balıkçıda çekildiğini duyurdu.

Mehmet Akif Ersoy’u uzun yıllardır tanıdığını belirten İlhami Yıldırım, “Ben doğum gününe geç gitmiştim. Mehmet Akif Ersoy arkadaşımdır. Şimdi ‘Onu tanımıyorum’ diyecek halim yok. Ben Mehmet Akif’in iddia edilen yönlerini hiç görmedim, böyle bir tanıklığım olmadı. Ancak böyle bir fotoğrafı ‘Susurluk gibi’ sunmak art niyettir. Siyasi bir amaçla bunu yaptıklarını düşündürüyor. Ama fotoğraftaki herkesi suçlu gibi sunmak hiç doğru değil” diye konuştu.