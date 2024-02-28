Binali Yıldırım’ın ‘Yeme de yanında yat’ sözlerine Ümit Özdağ fena cevap verdi. 'Sizin yemeden yanında yatmanız mümkün değil'

AKP tarikat ve cemaatler olmak üzere belediyenin bütün kaynaklarını yandaşlarına akıtırken, 2019’da İmamoğlu’nun seçimi kazanmasıyla birlikte tarikat, cemaat ve yandaş televizyon gazetelere aktarılan milyonlar kesildi.

İstanbul’u rant alanı olarak gören AKP, 2019’dan bu yana bütün imkanlarını seferber ederek, İmamoğlu’nun yetkilerini kısıtlayarak belediyenin mevcut bütçesine el koymaya çalıştı.

31 Mart seçimlerinde gözünü ranta diken AKP iktidarının amacını 2019 yılında İmamoğlu’na karşı seçimi kaybeden eski Başbakan Binali Yıldırım ifşa etmiş oldu.

‘YEME YANINDA YAT’

Yıldırım, “Büyükşehirde Murat Kurum başkan olursa, efendim Sancaktepe ve diğer ilçelerde de Cumhur İttifakı’nın adayları seçimi kazanırsa artık bize diyecek yok. Yeme yanında yat” dedi.

ÜMİT ÖZDAĞ’DAN YANIT

Yıldırım’ın bu sözlerine Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’dan tokat gibi yanıt geldi. Sosyal medya hesabı üzerinden Yıldırım’ın sözlerine tepki gösteren Özdağ şu ifadeleri kullandı:

“Sizin yemeden yanında yatmanız mümkün değil. Siz yiyerek yatarsınız. Ev kiraları 15- 20 bin, Ekmek 8 lira, Kuru soğan 15-20 lira, Büyük tüp 730 lira Et 700 lira. Vatandaş aç. Siz yiyin ve yatın. Zafer gelecek, sığınmacılar ve soyguncular gidecek.”