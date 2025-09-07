Binali Yıldırım'ın ziyareti öncesi villa önü asfaltlandı!

Tokat / Ahmet Pasinlioğlu

Eski Başbakan Binali Yıldırım’ın Pazar günü Tokat’ın Turhal ilçesine yapacağı ziyaret öncesinde, bir iş insanına ait olduğu iddia edilen lüks bir villanın önünde Karayolları ekiplerinin asfaltlama ve peyzaj çalışması yaptığı öne sürüldü.

Bu iddialar, sosyal medyada ve kamuoyunda büyük yankı uyandırdı ve “kamu kaynaklarının israfı” tartışmasını başlattı.

Edinilen bilgilere göre, eski Başbakan Binali Yıldırım, Turhal’a bağlı Şenyurt kasabasında bir cami açılışına ve tapu teslim törenine katılacak. Yıldırım’ın programı kapsamında, Akasya Ahşap firmasının sahibine ait olduğu belirtilen, havuzlu bir villada yemek davetine katılacağı iddia edildi. Bu ziyaretin hemen öncesinde, villa önünde Karayolları’na ait iş makineleri ve personel ile asfalt döküldüğü ve peyzaj düzenlemesi yapıldığı ileri sürüldü.

Görüntüleri paylaşan bir takipçi, “Abi bu özel mülkün önüne Karayolları personeli ve araçları ile asfalt döküyor; peyzaj çalışması yapıyorlar” ifadelerini kullandı. Bu durum, kamu kurumlarına ait imkânların özel bir mülk için kullanılması ve kamu kaynaklarının israf edildiği yönünde eleştirilere neden oldu. Bir devlet kurumunun, sadece birkaç saatlik bir yemek daveti için özel bir mülke bu kadar yatırım yapması, kamuoyunda tepkilere yol açtı.

Ortaya atılan iddialar, özellikle kamu israfı ve devlet imkanlarının özel çıkarlar için kullanılması konularını gündeme getirdi. Birçok kişi, devletin sınırlı kaynaklarının, bir başbakanın sadece birkaç saatlik ziyareti için özel bir villanın önünü güzelleştirmeye harcanmasının kabul edilemez olduğunu savundu. Eleştirilerde, harcanan paranın, kullanılan iş makinesi ve personelin maliyetinin, yapılacak işin amacı ile orantısız olduğu vurgulandı.

Bu olay, Binali Yıldırım’ın Şenyurt’ta katılacağı, 149 hazine arazisinin vatandaşlara devredileceği tapu töreni ve cami açılışı gibi önemli programların gölgesinde kaldı. Kamuoyundan gelen tepkilere henüz resmi bir açıklama yapılmazken, olayın detayları ve gerçekliği merak konusu olmaya devam ediyor. Bu iddialar, eski bir başbakanın ziyareti bahanesiyle yapılan harcamaların ne kadarının kamu yararına olduğu, ne kadarının özel çıkar odaklı olduğu sorularını da beraberinde getirdi.