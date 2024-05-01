Binance kurucusuna hapis cezası

Binance kurucusuna hapis cezası
Kaynak: Haber Merkezi
Kasım 2023’te ABD hükümeti ile yaptığı anlaşma gereği kripto para borsası Binance'in üst yöneticiliğinden (CEO) istifa eden Changpeng Zhao, 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.
1/8
Binance kurucusuna hapis cezası 1

Seattle Federal Mahkemesinde görülen ceza davasında savcılar caydırıcılık gereği Zhao için 3 yıl hapis cezası talep edilirken, savunma avukatları 5 ay denetimli serbestlik istedi.

2/8
Binance kurucusuna hapis cezası 2

Zhao'nun avukatları, eski CEO'nun hatasını kabul ettiğini, ABD'ye gönüllü olarak geldiğini, daha önce yasaları ihlal etmediğini ve işbirliği yaptığını dile getirdi.

3/8
Binance kurucusuna hapis cezası 3

Bir zamanlar kripto sektörünün en güçlü kişisi olan ve "CZ" olarak bilinen Zhao, "kara para aklamaya karşı yeterli korumayı sağlamadığı" sebebiyle 4 ay hapis cezası aldı.

4/8
Binance kurucusuna hapis cezası 4

BİNANCE’YE 4,3 MİLYON DOLARLIK CEZA

ABD hükümeti, 2023 kasım ayında, dünyanın en büyük kripto para Borsası Binance'e kara para aklamayı önleme ve yaptırım yasalarını ihlal ettiği sebebiyle 4,3 milyar dolar cezaya onat vermişti.

5/8
Binance kurucusuna hapis cezası 5

İlgili ceza tutarı, ülkede verilen en büyük ceza olmuştu. Zhao, Binance'e yönelik soruşturmayı çözümlemek amacıyla ABD hükümetiyle anlaşma sağlamıştı.

6/8
Binance kurucusuna hapis cezası 6

Çin'de doğup 12 yaşında Kanada'ya göçen Zhao, anlaşmanın bir parçası sıfatıyla istifa etmeyi ve 50 milyon dolar para cezası ödemeyi kabul etmişti.

7/8
Binance kurucusuna hapis cezası 7

Zhao, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda da hatalar yaptığını ve sorumluluk alması gerektiğini ifade etmişti.

8/8
Binance kurucusuna hapis cezası 8

Kripto para borsası FTX'in kurucusu ve eski CEO'su Sam Bankman-Fried da nisanda dolandırıcılık ve kara para aklama iddiasıyla yargılandığı ceza davasında 25 yıl hapisle cezalandırılmasına karar verilmişti.

İlgili Haberler
Binance Teknolojide Kadın Akademisi Eğitimleri Başladı
Binance Teknolojide Kadın Akademisi Eğitimleri Başladı
ABD'de kripto para borsası Binance'e 4,3 milyar dolarlık dev ceza
ABD'de kripto para borsası Binance'e 4,3 milyar dolarlık dev ceza
Binance.US doğrudan dolar çekim işlemlerini durdurdu
Binance.US doğrudan dolar çekim işlemlerini durdurdu
Bunlar da İlginizi Çekebilir
Kripto paralarda kan kaybının nedeni belli oldu
Kripto paralarda kan kaybının nedeni belli oldu
Dolar güne nasıl başladı?
Dolar güne nasıl başladı?
Temassız ödeme yapanlar dikkat. 1 Temmuz'da değişiyor
Temassız ödeme yapanlar dikkat. 1 Temmuz'da değişiyor
Otomotiv devi iflas etti. Kimse bu kararı beklemiyordu
Otomotiv devi iflas etti. Kimse bu kararı beklemiyordu
İslam Memiş son uyarıyı yaptı
İslam Memiş son uyarıyı yaptı
Nebati'nin geride bıraktığı fırtına devam ediyor. Bir büyükşehirde ekmeğe mecburen zam geliyor.
Nebati'nin geride bıraktığı fırtına devam ediyor. Bir büyükşehirde ekmeğe mecburen zam geliyor.