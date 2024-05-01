Binance kurucusuna hapis cezası

Seattle Federal Mahkemesinde görülen ceza davasında savcılar caydırıcılık gereği Zhao için 3 yıl hapis cezası talep edilirken, savunma avukatları 5 ay denetimli serbestlik istedi.
Zhao'nun avukatları, eski CEO'nun hatasını kabul ettiğini, ABD'ye gönüllü olarak geldiğini, daha önce yasaları ihlal etmediğini ve işbirliği yaptığını dile getirdi.
Bir zamanlar kripto sektörünün en güçlü kişisi olan ve "CZ" olarak bilinen Zhao, "kara para aklamaya karşı yeterli korumayı sağlamadığı" sebebiyle 4 ay hapis cezası aldı.
BİNANCE’YE 4,3 MİLYON DOLARLIK CEZA
ABD hükümeti, 2023 kasım ayında, dünyanın en büyük kripto para Borsası Binance'e kara para aklamayı önleme ve yaptırım yasalarını ihlal ettiği sebebiyle 4,3 milyar dolar cezaya onat vermişti.
İlgili ceza tutarı, ülkede verilen en büyük ceza olmuştu. Zhao, Binance'e yönelik soruşturmayı çözümlemek amacıyla ABD hükümetiyle anlaşma sağlamıştı.
Çin'de doğup 12 yaşında Kanada'ya göçen Zhao, anlaşmanın bir parçası sıfatıyla istifa etmeyi ve 50 milyon dolar para cezası ödemeyi kabul etmişti.
Zhao, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda da hatalar yaptığını ve sorumluluk alması gerektiğini ifade etmişti.
Kripto para borsası FTX'in kurucusu ve eski CEO'su Sam Bankman-Fried da nisanda dolandırıcılık ve kara para aklama iddiasıyla yargılandığı ceza davasında 25 yıl hapisle cezalandırılmasına karar verilmişti.