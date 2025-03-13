Binance'e MGX’ten rekor yatırım! Tam 2 milyar dolar

Birleşik Arap Emirlikleri devletine ait yatırım şirketi MGX, kripto para borsasının ilk kurumsal yatırımı ve şimdiye kadar kriptoya yapılan "en büyük tek yatırım" olarak Binance'e 2 milyar dolarlık bir yatırım yaptığını duyurdu.

Firmalar ortak bir basın açıklamasında, azınlık hissesinin stabilcoinlerle ödeneceğini ve bunun kripto para birimine ödenen "şimdiye kadarki en büyük yatırım" olduğunu söyledi.

Abu Dhabi, geçen yıl yapay zeka teknolojisine odaklanarak MGX yatırım şirketini kurdu. Eylül ayında MGX, 30 milyar dolardan fazla bir yapay zeka fonu başlatmak için BlackRock ve Microsoft gibi şirketlerle ortaklık kurdu, ancak henüz kripto para birimi endüstrisine ve blok zinciri sektörlerine yatırım yapmamıştı.

MGX Genel Müdürü ve CEO'su Ahmed Yahia yaptığı açıklamada, "MGX'in Binance'e yaptığı yatırım, blok zincirinin dijital finans için dönüştürücü potansiyelini ilerletme taahhüdümüzü yansıtıyor" dedi.

Basın açıklamasında, "MGX, önde gelen endüstri oyuncusuyla ortaklık kurarak yapay zeka, blok zinciri teknolojisi ve finansın kesiştiği noktada inovasyonu mümkün kılmayı amaçlıyor" denildi.

Binance CEO’su Richard Teng, MGX’in yatırımını kripto endüstrisi ve Binance için önemli bir dönüm noktası olarak nitelendirdi. Hedeflerinin, uyum, güvenlik ve kullanıcı korumasına güçlü bir odaklanmayla daha kapsayıcı ve sürdürülebilir bir ekosistem inşa etmek olduğunu belirtti. Binance, kripto endüstrisi için şeffaf, sorumlu ve ileriye dönük politikalar oluşturmak üzere dünya genelinde düzenleyicilerle çalışmaya devam ediyor.