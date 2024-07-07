Binanın çatısı saniyeler içinde yandı

Edinilen bilgiye göre aşırı sıcaklar dolayısıyla oldukça yoğun elektrik tüketiminin yaşandığı öğlen saatlerinde evin çatı katında bulunan buzdolabı henüz bilinmeyen bir nedenle patladı. Patlama ile birlikte yanmaya başlayan buzdolabından çıkan alevler çatıda bulunan koltuk ve diğer malzemeleri tutuşturunca kısa sürede çatının tamamı adeta alev topuna döndü.

Çevredekilerin ihbarı ile olay yerine gelen itfaiye ekipleri yanan alanın çatı katı olması nedeniyle bölgeye merdivenli müdahale aracı da göndererek söndürme çalışması yaptı. Yangın çevredeki diğer binalara ve apartmanın alt katlarına sıçramadan söndürüldü.

Bu sırada yangını ve söndürme çalışmalarını izleyen vatandaşların kendi aralarındaki konuşmaları da dikkat çekti. Müdahale sistemini ve söndürme çalışmalarını yetersiz bulan vatandaşlar, itfaiyeyi eleştirdi.