Binanın kömürlüğünden alevler yükseldi!

Yangın, Nenehatun Mahallesi Ertuğrulgazi Caddesi üzerinde bulunan bir binanın kömürlüğü meydana geldi. İddiaya göre, nasıl çıktığı henüz bilinmeyen yangına ilk müdahaleyi mahalle sakinleri gerçekleştirdi.

Çevrede bulunan vatandaşların olay yerine doğru koşmaları ise dikkat çekti. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede kontrol altına alındı. Öte yandan yangında kimsenin yaralanmadığı bilgisine ulaşıldı. Ekipler olayla ilgili inceleme başlattı.