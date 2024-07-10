Binbir derde deva! Kavurucu sıcakta toplanıyor. Tarlada 30 markette 130 TL

Binbir derde deva! Kavurucu sıcakta toplanıyor. Tarlada 30 markette 130 TL
Kaynak: AA

Hatay'ın Yayladağı bölgesinde, benzersiz aroması, uzun saklama süresi ve büyüklüğüyle dikkat çeken çileklerin hasadı devam ediyor. Tarladan kilosu 30 TL'ye alıcı bulan bu çilekler, marketlerde 130 TL civarında satılıyor.

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Binbir derde deva! Kavurucu sıcakta toplanıyor. Tarlada 30 markette 130 TL 1

Yayladağı'nda 2 bin 500 dönüm üzerinde çilek yetiştiriciliği yapılıyor. Ayrıca, bu özel meyvenin hasadı için tarım işçileri yoğun bir mesai sürdürüyor.

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Binbir derde deva! Kavurucu sıcakta toplanıyor. Tarlada 30 markette 130 TL 2

Yayladağı Ziraat Odası Başkanı Mehmet Ali Ballı, her dönüm araziden 3 ile 4 ton arası ürün aldıklarını ifade etti.

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Binbir derde deva! Kavurucu sıcakta toplanıyor. Tarlada 30 markette 130 TL 3

Ballı, elde edilen çileklerin yurt dışına ihraç edildiğini ve dönüm başına 3 ton ürün hesaplandığında, yaklaşık 180 milyon lira gelir sağlandığını belirtti.

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Binbir derde deva! Kavurucu sıcakta toplanıyor. Tarlada 30 markette 130 TL 4

Beş yıldır çilek üretimi yapan çiftçi Mehmet Çelik ise, üretilen çileklerin çoğunlukla yurt dışı pazarlara satıldığını, Rusya, Romanya ve Belarus'un başlıca ihraç edilen ülkeler olduğunu söyledi.

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Binbir derde deva! Kavurucu sıcakta toplanıyor. Tarlada 30 markette 130 TL 5

Çelik, yılda yaklaşık 70 ton verim elde ettiklerini ve 20 kişiye istihdam sağladıklarını sözlerine ekledi.

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Binbir derde deva! Kavurucu sıcakta toplanıyor. Tarlada 30 markette 130 TL 6

Sıcak hava şartlarına rağmen toplanan çileğin kilosu tarlada 30 TL marketlerde ise 130 TL civarında satılıyor.

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Binbir derde deva! Kavurucu sıcakta toplanıyor. Tarlada 30 markette 130 TL 7

ÇİLEĞİN FAYDALARI:

Çilek, Gülgiller ailesine ait olup, yaz mevsiminin en sevilen meyvelerinden biridir ve sağlık açısından birçok faydası bulunur.

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Binbir derde deva! Kavurucu sıcakta toplanıyor. Tarlada 30 markette 130 TL 8

İşte çileğin bazı faydaları:

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Binbir derde deva! Kavurucu sıcakta toplanıyor. Tarlada 30 markette 130 TL 9

• Kan temizleyici özelliklere sahiptir.

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Binbir derde deva! Kavurucu sıcakta toplanıyor. Tarlada 30 markette 130 TL 10

• Sakinleştirici etkisiyle stresi azaltmaya yardımcı olur.

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Binbir derde deva! Kavurucu sıcakta toplanıyor. Tarlada 30 markette 130 TL 11

• Diş eti sağlığını destekler, diş etlerini güçlendirir ve ağız kokusunu azaltır.

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Binbir derde deva! Kavurucu sıcakta toplanıyor. Tarlada 30 markette 130 TL 12

• Karaciğer hastalıklarına iyi gelir.

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Binbir derde deva! Kavurucu sıcakta toplanıyor. Tarlada 30 markette 130 TL 13

• Romatizma ağrılarına karşı etkilidir.

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Binbir derde deva! Kavurucu sıcakta toplanıyor. Tarlada 30 markette 130 TL 14

• Güçlü bir antioksidan kaynağı olarak bağışıklık sistemini güçlendirir.

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Binbir derde deva! Kavurucu sıcakta toplanıyor. Tarlada 30 markette 130 TL 15

• Sindirim sistemini düzenler ve sağlıklı çalışmasına katkıda bulunur.

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Binbir derde deva! Kavurucu sıcakta toplanıyor. Tarlada 30 markette 130 TL 16

• Bağırsak parazitlerinin atılmasına yardımcı olur.

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Binbir derde deva! Kavurucu sıcakta toplanıyor. Tarlada 30 markette 130 TL 17

• Cilt sağlığına olumlu etkileri vardır; cildi nemlendirir ve temizler.

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Binbir derde deva! Kavurucu sıcakta toplanıyor. Tarlada 30 markette 130 TL 18
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Binbir derde deva! Kavurucu sıcakta toplanıyor. Tarlada 30 markette 130 TL 19
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Binbir derde deva! Kavurucu sıcakta toplanıyor. Tarlada 30 markette 130 TL 20
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Binbir derde deva! Kavurucu sıcakta toplanıyor. Tarlada 30 markette 130 TL 21
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