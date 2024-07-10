Binbir derde deva! Kavurucu sıcakta toplanıyor. Tarlada 30 markette 130 TL

Yayladağı'nda 2 bin 500 dönüm üzerinde çilek yetiştiriciliği yapılıyor. Ayrıca, bu özel meyvenin hasadı için tarım işçileri yoğun bir mesai sürdürüyor.
Yayladağı Ziraat Odası Başkanı Mehmet Ali Ballı, her dönüm araziden 3 ile 4 ton arası ürün aldıklarını ifade etti.
Ballı, elde edilen çileklerin yurt dışına ihraç edildiğini ve dönüm başına 3 ton ürün hesaplandığında, yaklaşık 180 milyon lira gelir sağlandığını belirtti.
Beş yıldır çilek üretimi yapan çiftçi Mehmet Çelik ise, üretilen çileklerin çoğunlukla yurt dışı pazarlara satıldığını, Rusya, Romanya ve Belarus'un başlıca ihraç edilen ülkeler olduğunu söyledi.
Çelik, yılda yaklaşık 70 ton verim elde ettiklerini ve 20 kişiye istihdam sağladıklarını sözlerine ekledi.
Sıcak hava şartlarına rağmen toplanan çileğin kilosu tarlada 30 TL marketlerde ise 130 TL civarında satılıyor.
ÇİLEĞİN FAYDALARI:
Çilek, Gülgiller ailesine ait olup, yaz mevsiminin en sevilen meyvelerinden biridir ve sağlık açısından birçok faydası bulunur.
İşte çileğin bazı faydaları:
• Kan temizleyici özelliklere sahiptir.
• Sakinleştirici etkisiyle stresi azaltmaya yardımcı olur.
• Diş eti sağlığını destekler, diş etlerini güçlendirir ve ağız kokusunu azaltır.
• Karaciğer hastalıklarına iyi gelir.
• Romatizma ağrılarına karşı etkilidir.
• Güçlü bir antioksidan kaynağı olarak bağışıklık sistemini güçlendirir.
• Sindirim sistemini düzenler ve sağlıklı çalışmasına katkıda bulunur.
• Bağırsak parazitlerinin atılmasına yardımcı olur.
• Cilt sağlığına olumlu etkileri vardır; cildi nemlendirir ve temizler.