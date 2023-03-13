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Binbirdelikotu bitkisi romatizma ağrılarına iyi geliyor

Binbirdelikotu bitkisinin romatizma rahatsızlarındaki ağrıları dindirici etkisinin ifade edilmesi dikkat çekti.

Haber Giriş: 13 Mart 2023 Pazartesi - 10:10
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Binbirdelikotu bitkisi romatizma ağrılarına iyi geliyor

Binbirdelikotu bitkisi romatizma ağrılarına iyi geliyor
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İnsanların sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor. Bunlardan birisi olan Binbirdelikotu bitkisinin faydaları dikkat çekti.

Binbirdelikotu bitkisinin romatizma rahatsızlarındaki ağrıları dindirici etkisinin ifade edilmesi dikkat çekti.

ROMATİZMA NEDİR?

Romatizma çocuklar dahil olmak üzere her yaş grubundan kişide görülebilen, kas, iskelet ve bağlardan oluşan hareket sisteminde oluşan ağrı ve hareket kısıtlılığı ile birlikte seyreden kronik bir hastalıktır. Bazı durumlarda iç organları da etkileyen bu hastalık bilinenin aksine hava olaylarının neden olduğu bir rahatsızlık değildir. İltihaplı romatizma ve iltihapsız romatizma olarak kabaca ikiye ayrılsa da, romatizmanın pek çok farklı alt türü bulunur.

BİNBİRDELİKOTU NEDİR?

Çalılık ve fundalıklar arasında yetişen uzun ömürlü bir otsu bitkidir. 30-80 santimetre boyundadır. Gövdesi dört köşelidir. Yaprakları sapsızdır. Çiçekleri parlak sarı renktedir. Mayıs ve eylül aylarında çiçek açar.

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