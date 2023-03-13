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Binbirdelikotu bitkisi sinirlere iyi geliyor

Binbirdelikotu bitkisinin sinirlere iyi gelmesinden kronik uyku sorununu çözmesine kadar kadar birçok sağlık sorununa şifa olduğu vurgulandı.

Haber Giriş: 13 Mart 2023 Pazartesi - 10:15
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Binbirdelikotu bitkisi sinirlere iyi geliyor

Binbirdelikotu bitkisi sinirlere iyi geliyor
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İnsanların sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor. Bunlardan birisi olan Binbirdelikotu bitkisinin faydaları dikkat çekti.

Binbirdelikotu bitkisinin sinirlere iyi gelmesinden kronik uyku sorununu çözmesine kadar kadar birçok sağlık sorununa şifa olduğunun altı çizildi.

BİNBİRDELİKOTU NEDİR?

Çalılık ve fundalıklar arasında yetişen uzun ömürlü bir otsu bitkidir. 30-80 santimetre boyundadır. Gövdesi dört köşelidir. Yaprakları sapsızdır. Çiçekleri parlak sarı renktedir. Mayıs ve eylül aylarında çiçek açar.

BİNBİRDELİKOTU NEYE İYİ GELİYOR?

-İdrar ve balgam söktürür.

-İştah açar.

-Sinirleri yatıştırır.

-Vücutta ödem oluşma riskini azaltıcı özellikleri bulunan bu ot gut hastalığıyla mücadele için tüketilebiliyor.

-Romatizma rahatsızlarında ağrıları dindirici etkisi var.

- Sarı Kantaron Otu ciltteki renk bozukluklarını giderme konusunda önemli görev görür. Sadece cildin rengini düzeltme, çok çeşitli cilt problemlerinin yok olmasına olanak sağlar. Cildin kırışıklıkları varsa, Sarı Kantaron Otu kullanılarak giderilebilir. Gençleştirici özellikleri bulunur. Bu konuda oldukça popüler bir bitkidir.

-Sarı Kantaron Otu hafıza güçlendirici etkilere sahiptir. 

-Kronik uyku sorunu olan kişilerde iyileştirici etkilere sahiptir.

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