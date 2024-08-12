Binde bir deyimi ne anlama geliyor?

Binde bir deyimiyle asıl anlatmak istenen şey; Bir olayın ya da durumun son derece nadir görüldüğünü, çok seyrek meydana geldiğini belirtmek için kullanılır. Bir şeyin gerçekleşme olasılığının neredeyse yok denecek kadar az olduğunu, adeta rastlantısal olduğunu vurgular.

Gündelik dilde, bir şeyin çok ender olduğunu, alışılmışın dışında ve beklenmedik şekilde nadir gerçekleştiğini ifade etmek için başvurulan bir deyimdir.

Örneğin, bir kişinin şans eseri çok nadir bulunan bir olaya tanık olması durumunda, bu olay "binde bir" gerçekleşen bir durum olarak tanımlanabilir. Bu deyim, aynı zamanda olağandışı durumlar için de kullanılabilir ve nadirlik kavramını güçlendirmek amacıyla abartılı bir şekilde de ifade edilebilir.

BİNDE BİR DEYİMİNİN CÜMLE İÇİNDE KULLANILIŞI NASILDIR?

"Binde bir çıkan bir çekiliş için bunca para dökmeye gerek var mı sence?"