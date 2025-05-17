Bindiği uçakta cehennemi yaşayan Bige Önal ilk kez konuştu!

Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkışını gerçekleştiren TC-CRG tescilli Boeing 737 tipi yolcu uçağı, havalanmasından kısa bir süre sonra yıldırıma yakalanmıştı. Yolcular arasında kısa süreli korku ve tedirginlik hakim olurken, kabin ekibinin müdahalesiyle durum kontrol altına alınmıştı.

‘’ÇOK HATIRLAMAK İSTEMİYORUM’’

Önceki gün basın mensuplarınca görüntülenen Bige Önal, konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Önal, bir gazeteci tarafından yöneltilen "O günden sonra bir uçak fobisi oluştu mu sizde de?" sorusu üzerine şunları söyledi:

"Zaten sevmiyordum, korkum vardı. Zor ve kötü bir andı. Çok hatırlamak istemiyorum açıkçası ama öyle bir fobim olmadı. Üstüne gidiyorum. Biniyorum yine."

