Bindiğimiz uçağa yıldırım düşerse ne olur

Dünyada her gün ortalama 100 binin üzerinde uçağın havalandığı düşünüldüğünde bu uçaklardan birine yıldırım isabet etmesi durumunda ne olur?

Bindiğimiz uçağa yıldırım düşerse ne olur

Populer Science Türkçe'de yer alan detaylarda sıradan bir yolcu uçağına yılda ortalama bir defa yıldırım isabet ettiği düşünülse de yıldırım çarpmasından kaynaklanan son uçak kazası 1967 yılında yaşanmış olarak kaydedilmiştir.

Bu kazada yıldırımın yakıt tankına çarpması bir patlama ortaya çıkarmış, uçaktaki 81 yolcu ve mürettebattan kimse kurtulamamıştı.

Mühendisler uçak tasarımlarında büyük değişimler yaptı, boşalım ve topraklama konusunda önlemler aldı. Yakıtlar artık buharların patlayıcılığını azaltacak şekilde rafine ediliyor ve yakıt sistemleri de kıvılcımları önleyecek, yanmaya dayanacak biçimde koruyor.

Günümüz uçakları, çarpan elektriğin gövdenin yüzeyine yayılacağı biçimde tasarlanıyor. Bu işlem alüminyumdan yapılmış uçaklarda doğal biçimde gerçekleşirken, kompozit malzemelerden yapılan uçaklarda ise iletken bir örgüyle sağlanıyor. Böylelikle uçakta yıldırım çarptığına dair en ufak bir iz bile kalmıyor.

Öne Çıkanlar
Sosyal medyada günün videosu: Oy vereceği adayı bakın hangi örnekle anlattı
Sosyal medyada günün videosu: Oy vereceği adayı bakın hangi örnekle anlattı
AKP’li vekil AKP’nin 2023 hedeflerini kendi sitesinden kaldırdığını unuttu, muhalefeti eleştireceğim derken baltayı taşa vurdu
AKP’li vekil AKP’nin 2023 hedeflerini kendi sitesinden kaldırdığını unuttu, muhalefeti eleştireceğim derken baltayı taşa vurdu
Sokak röportajında vatandaş böyle dedi: Mısır'daki köleler bizden iyi
Sokak röportajında vatandaş böyle dedi: Mısır'daki köleler bizden iyi
Yabancı diplomatların Erdoğan raporu ortaya çıktı. Ankara’dan kendi ülkelerine bu raporu geçiyorlar
Yabancı diplomatların Erdoğan raporu ortaya çıktı. Ankara’dan kendi ülkelerine bu raporu geçiyorlar
İşte günün sokak röportajı: Mikrofon uzatılan teyze iktidara eğitim dersi verdi
İşte günün sokak röportajı: Mikrofon uzatılan teyze iktidara eğitim dersi verdi
Siyasetçilere ve ünlülere Twitter darbesi. Alınan karar isyan ettirecek
Siyasetçilere ve ünlülere Twitter darbesi. Alınan karar isyan ettirecek
Son Haberler
Erkeklerin sperm sayısı neden azalıyor? En büyük risk faktörleri neler? Sağlık
Erkeklerin sperm sayısı neden azalıyor? En büyük risk faktörleri neler?
Polonya Hava Yolları LOT Rus tenisçiyi uçağa almadı Dünya
Polonya Hava Yolları LOT Rus tenisçiyi uçağa almadı
Meyve tohumları neye iyi gelir Şifalı Bitkiler
Meyve tohumları neye iyi gelir
Seçim aracında AFAD kolileri görüntülenmişti. AKP'li Bakan Yanık kendini savundu Siyaset
Seçim aracında AFAD kolileri görüntülenmişti. AKP'li Bakan Yanık kendini savundu
Sigortalı konut sayısı 800 bin arttı Ekonomi
Sigortalı konut sayısı 800 bin arttı
Midibüs seyir halindeyken yandı Güncel
Midibüs seyir halindeyken yandı
Konsantrasyonu artıran 7 besin Şifalı Bitkiler
Konsantrasyonu artıran 7 besin