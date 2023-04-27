Bindiğimiz uçağa yıldırım düşerse ne olur

Populer Science Türkçe'de yer alan detaylarda sıradan bir yolcu uçağına yılda ortalama bir defa yıldırım isabet ettiği düşünülse de yıldırım çarpmasından kaynaklanan son uçak kazası 1967 yılında yaşanmış olarak kaydedilmiştir.

Bu kazada yıldırımın yakıt tankına çarpması bir patlama ortaya çıkarmış, uçaktaki 81 yolcu ve mürettebattan kimse kurtulamamıştı.

Mühendisler uçak tasarımlarında büyük değişimler yaptı, boşalım ve topraklama konusunda önlemler aldı. Yakıtlar artık buharların patlayıcılığını azaltacak şekilde rafine ediliyor ve yakıt sistemleri de kıvılcımları önleyecek, yanmaya dayanacak biçimde koruyor.

Günümüz uçakları, çarpan elektriğin gövdenin yüzeyine yayılacağı biçimde tasarlanıyor. Bu işlem alüminyumdan yapılmış uçaklarda doğal biçimde gerçekleşirken, kompozit malzemelerden yapılan uçaklarda ise iletken bir örgüyle sağlanıyor. Böylelikle uçakta yıldırım çarptığına dair en ufak bir iz bile kalmıyor.