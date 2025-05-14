Bindik bir alamete gidiyoruz kıyamete

Cumhur İttifakı yeniden oluştu; AKP, MHP, DEM, BBP, DSP, HÜDA PAR.

Çok mutlular çok...

Yeni Anayasanın Türkiye Büyük millet Meclisinden 400 oyla kabul edilmesi için sadece 13 oyları eksik kaldı.

Bu da çok umurlarında değil.

Çünkü Halk Oylamasına götürmek için gerekli 360 milletvekili barajını fazlasıyla geçtiler.

16 Nisan halk oylaması ile ucube tek adam rejimi geldi.

Yeni anayasa ile başımıza neler gelecek?

Kadim okurum Aydınlık Dergisi’nin 18 Aralık 2005 tarihli nüshasını gönderdi.

Derin senaryoların yazarı Doğu Perinçek’in dergisinin iddiasını özetliyorum:

Aydınlık dergisinin “Atasagun-Bahçeli İkilisine Özel Görev” başlıklı haberin özeti şöyle;

“Atasagun MHP Genel Merkezi’ne yerleşti. Görev, Türkiye himayesinde Kürdistan projesini uygulamak. Hedef, federasyonu milliyetçi, Atatürkçü kisvesi altında bir koalisyona yaptırmak. Kamuoyunu ikna için, “PKK’yı bitiriyoruz” balonu uçurulacak.

Yenimahalle denince MİT kastediliyor. Devlet Bahçeli’nin MHP Genel Merkezi’nden ta Yenimahalle’ye bakmasına gerek kalmıyor. Yenimahalle, en üst düzeyde pratik bir çözüm bulmuş, Devlet Bahçeli’nin karargâhına yerleşmişti.

Zaten orada değil miydi? Evet, oradaydı ama şimdi en üst düzeyde orada.

Müjde: “PKK’ya Yarasa Battaniyesi”

ABD gizli servis şeflerinin Ankara’ya adeta baskın yapar gibi gelmeleri, elbette medyada çeşitli yorumlara neden oldu. Müjdeler veriliyordu, büyük müttefikimiz en nihayet harekete geçiyordu.

PKK’nın tasfiyesi için işbirliği günleri gelmişti. ‘PKK’ya yarasa battaniyesi’ ile örtülecekti. (Hürriyet, 13 Aralık 2005)

Oysa uygulanan plan, PKK’nın tasfiyesinden önce, Ankara’daki iktidar sahiplerine federasyon planındaki son talimatların bildirilmesiydi.

Başbakan Tayyip Erdoğan’ın 15 Şubat 2004 akşamı Teke Tek programında açıkladığı;

“ABD’nin Büyük Ortadoğu Projesi içinde Diyarbakır’ı merkez yapma” görevi için harekete geçiliyordu.

Basın işareti hemen aldı ve basında birden bire bir Devlet Bahçeli parlatması başladı. Bahçeli her zaman olduğu gibi içi boş konuşmalar yapıyor, basın ise gazetecilik görevini unutup, asıl görevini yaparak alkış çalıyordu.”

Öncelikle şunu söyleyeyim.

PKK’nın silahları ve teröristleri teslim etmesi ve kendini feshetmesi elbette mükemmel bir sonuç.

Recep Tayyip Erdoğan’ın MHP lideri Devlet Bahçeli üzerinden başlattığı senaryo başarıya ulaştı.

Terör sonsuza kadar bir daha asla hortlamasın.

“Atasagun-Bahçeli İkilisine Özel Görev” senaryosu 20 yıl sonra gerçekleşti.

Şimdi Türkiye’nin gelecek 20 yıllarının akıbeti söz konusu.

AKP ve MHP bu barış senaryosu için DEM’e ve Öcalan’a neler söz verdiler?

Yeni Anayasa için DEM’e neler vaat ettiler?

Ve en önemli gündem maddesi ana muhalefet partisinin tavrı ne olacak?

CHP lideri Özgür Özel MYK toplantısından sonra Lozan vurgusu yaparak özetle şu açıklamayı yaptı:

“Cumhuriyet Halk Partisi olarak tarihsel bir tutarlılık içerisinde, barışın yanındayız.

Kürt sorunu dahil olmak üzere ülkemizdeki tüm sorunların çözümü hukuk devleti, adalet ve demokrasiden geçer.

Bir yandan barışa yönelik adımlar atılırken, diğer yandan muhalefete savaş açılması ve düşman hukuku uygulanması kabul edilemez.

Bu tutumun sürdürülmesi, barışın güvencesi olan demokrasinin yıkımı anlamına gelir.”

Günün en önemli soruları;