Bingöl beyaza büründü: Köy yollarına ulaşım yok!

Kaynak: İHA
Bingöl beyaza büründü: Köy yollarına ulaşım yok!

Bingöl genelinde etkili olan kar yağışı nedeniyle 191 köy yolu ulaşıma kapandı. Ekipler köy yollarını ulaşıma açmak için yoğun bir çalışma yürütüyor.

Bingöl genelinde etkili olan kar yağışı 191 köy yolunu ulaşıma kapattı. İl Özel İdaresi ekipleri köy yollarını ulaşıma açmak için yoğun bir çalışma başlattı.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğünün uyarısının ardından kent genelinde kar yağışı etkisini gösterdi. Bingöl Valiliği İl Özel İdaresi hizmet ağı içinde bulunan 191 köy yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı. Yol ve Ulaşım Hizmetleri Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, erken saatlerden itibaren köy yollarında çalışma başlattı.

Merkeze bağlı 21, Adaklı 32, Genç 24, Karlıova 38, Kiğı 25, Solhan 23, Yayladere 20, Yedisu ilçesinde 8 olmak üzere toplamda 191 köy yolunda çalışmalar sürüyor.

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