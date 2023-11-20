Bingöl-Erzurum karayolu tipi nedeniyle kapandı

Bingöl-Erzurum karayolu yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle trafiğe kapandı.

KAYNAK: İHA
Bingöl-Erzurum karayolu tipi nedeniyle kapandı

Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Bingöl-Erzurum Devlet Yolu'nun 0-15 kilometreleri arası, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle saat 16.15 itibarıyla araç trafiğine kapatılmıştır" denildi.

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