Bingöl-Erzurum karayolu tipi nedeniyle kapandı

Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Bingöl-Erzurum Devlet Yolu'nun 0-15 kilometreleri arası, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle saat 16.15 itibarıyla araç trafiğine kapatılmıştır" denildi.