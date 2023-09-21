BİNGÖL İNFAZ HÂKİMLİĞİ

Yayın Tarihi: 21 Eylül 2023 / 00:01

2023/1367 Esas- 2023/1432 Karar

Bingöl Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 14/08/2023 tarih 2020/1273 İlam sayılı ile Bingöl Denetimli Serbestlik Müdürlüğü'nün 10/08/2023 tarih 2023/323NKL sayılı talebinin KABULÜ ile; Hükümlü Emrullah KAYMAZALP'ın 5275 Sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunu'nun 105/A maddesinin 6 fıkrasının (a) bendi uyarınca koşullu salıverme tarihi olan 10/03/2024 tarihine kadar olan cezasının infazı için AÇIK CEZA İNFAZ KURUMUNA GÖNDERİLMESİNE,karar verilmiş, Hükümlüye tüm aramalara rağmen ulaşılamamış olup iş bu gerekçeli kararın ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra Hükümlüye tebliğ yapılmış sayılacaktır. Hükümlünün 7 gün içinde Hakimliğimize gönderilmek üzere Bingöl 1.Ağır Ceza Mahkemesi nezdinde itiraz yoluna başvurabileceği, hususu adresi meçhul olan Hükümlü Emrullah KAYMAZALP'a ilanen tebliğ olunur.