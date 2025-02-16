Bingöl kazası yürekleri dağladı! Kazada hayatını kaybeden sözleşmeli er, nişan için geliyormuş

Düzenleme: Kaynak: DHA
Bingöl kazası yürekleri dağladı! Kazada hayatını kaybeden sözleşmeli er, nişan için geliyormuş

Bingöl’de yolcu otobüsünün şarampole devrildiği kazada hayatını kaybeden Piyade Sözleşmeli Er Abdullah Kaya’nın acı ayrıntı ortaya çıktı. Kaya’nın Erzurum’a nişan için izin alıp yola çıktığı öğrenildi.

Kaza, 13 Şubat'ta saat 20.00 sıralarında, kar yağışının etkili olduğu Genç ilçesi Doğanca mevkisinde meydana geldi. Şırnak'tan Erzurum'a giden 33 CFU 60 plakalı, Mardin Seyahat'e ait yolcu otobüsü, virajlı yolda buzlanma nedeniyle kontrolden çıkıp şarampole devrildi. Otobüsteki 5 kişi hayatını kaybetti, 38 kişi yaralandı.

TÖREN DÜZENLENDİ

Kazada ölen Piyade Sözleşmeli Er Abdullah Kaya'nın (28) cenazesi, doğup büyüdüğü Erzurum'un Pasinler ilçesi kırsal Alvar Mahallesi'ne getirildi. Kaya ailesinin 6 çocuğundan 3'üncüsü olan Abdullah Kaya'nın Türk bayrağına sarılı tabutu, namazın kılınacağı alana taşındı. Görevli askerin, oğlunun fotoğrafını yakasına taktığı Ali Kaya (56), gözyaşlarına hakim olamadı. Cenazeye Vali Yardımcısı Mustafa Berk Çelik, 9'uncu Kolordu Komutanı Tümgeneral Tuncay Altuğ, Pasinler Belediye Başkanı Ünsal Sertoğlu, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Erzurum Şubesi Başkanı Recep Akgül, Abdullah Kaya'nın yakınları ve vatandaşlar katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Abdullah Kaya, mahalle mezarlığında toprağa verildi.

NİŞAN İÇİN İZİN ALMIŞ

6'ncı Komando Tugay Komutanlığı'nda görevli Piyade Sözleşmeli Er Abdullah Kaya'nın, nişanı için izin aldığı ve evine gelmek üzere yola çıktığı öğrenildi. Cenazede güçlükle konuşan Ali Kaya, "Oğlum nişanlanmak için buraya izne geliyordu. Bingöl'de geçirdiği trafik kazası sonucu vefat etti" diye konuştu.

Yeğeni Abdullah Kaya'nın nişanlanmak için geldiğini anlatan Ömer Kaya (75), "Hayırlı bir iş için geliyordu. Torunumla nişanlanacaktı. Nasip olmadı. Takdiriilahi" dedi.

Sözlüsünün künyesini boynuna asan Nefise Öztürk (25), cenazede gözyaşlarını tutamadı ve ayakta durmakta güçlük çekti. Öztürk'ü, yakınları teselli etmeye çalıştı.

Bingöl kazası yürekleri dağladı! Kazada hayatını kaybeden sözleşmeli er, nişan için geliyormuş

Bingöl kazası yürekleri dağladı! Kazada hayatını kaybeden sözleşmeli er, nişan için geliyormuş

Bingöl kazası yürekleri dağladı! Kazada hayatını kaybeden sözleşmeli er, nişan için geliyormuş

Bingöl kazası yürekleri dağladı! Kazada hayatını kaybeden sözleşmeli er, nişan için geliyormuş

Bingöl kazası yürekleri dağladı! Kazada hayatını kaybeden sözleşmeli er, nişan için geliyormuş

Bingöl kazası yürekleri dağladı! Kazada hayatını kaybeden sözleşmeli er, nişan için geliyormuş

Bingöl kazası yürekleri dağladı! Kazada hayatını kaybeden sözleşmeli er, nişan için geliyormuş

Bingöl kazası yürekleri dağladı! Kazada hayatını kaybeden sözleşmeli er, nişan için geliyormuş

Bingöl kazası yürekleri dağladı! Kazada hayatını kaybeden sözleşmeli er, nişan için geliyormuş

Bingöl kazası yürekleri dağladı! Kazada hayatını kaybeden sözleşmeli er, nişan için geliyormuş

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