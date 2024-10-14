Bingöl Tapu Müdürlüğü

Yayın Tarihi: 14 Ekim 2024 / 00:01

BİNGÖL TAPU MÜDÜRLÜĞÜ

SAYIN EŞREF OĞLU ZEYNEL ALİ GENÇERLİ

Bingöl Kadastro müdürlüğü tarafından 1971 ve 2007 yılında yapılan tapulama ve kadastro çalışmaları sırasında 2007 yılındaki kadastro çalışmaları sırasında 1971 afet paftasının Rastan mevkisine uygulanması gerekirken Göl mevkisi uygulandığı bu neden ile; Bingöl ili merkez Dallıtepe köyü 2007 yılı itibarıyla sonuçlanan kadastro çalışmalarında 118 ada 17-18-19-20-25-26 ve 27 nolu parseller ile 1971 yılı itibarıyla yapılan afet kadastrosu çalışmaları ile 1 nolu paftada bulunan taşınmazların mükerrer tespit görerek 16/03/2007 tarihinde kesinleştirilmiştir.

Bu defa Kadastro Müdürlüğü’nün Bingöl Tapu Müdürlüğüne gönderdiği 28.11.2013 tarih ve 29694170-202.5440 sayılı yazıları ve ekinde ki inceleme raporuna istinaden mükerrerliği raporlarla sabit 118 ada 17-18-19-20-25-26 ve 27 nolu parsellerin tapu kütüğünün beyanlar hanesine mükerrerlik belirtmesi konularak devamla 3402 sayılı kadastro kanunu 22 ve 5304 sayılı kanunun 6. Maddesi ile ‘’Evvelce tespit, tescil veya sınırlandırma suretiyle kadastro veya tapulaması yapılmış olan yerlerin yeniden kadastrosu yapılmaz. Bu gibi yerler ikinci defa kadastroya tabi tutulmuşsa, ikinci kadastro bütün sonuçlarıyla hükümsüz sayılır ve Türk Medeni Kanunun 1026. Maddesine göre işlem yapılır. Süresinde dava açılmadığı takdirde, ikinci defa yapılan kadastro, tapu sicil müdürlüğünce re’sen iptal edilir.’’ Hükümleri gereği Bu durum ( İkinci kadastronun sonuçları ile birlikte iptal edileceği) 7201 sayılı tebligat kanunu ve 4721 sayılı Medeni Kanunumuz kapsamında mirasçısı bulunduğunuz Dallıtepe köyü 118 ada 17-18-19-20-25-26- ve 27 nolu taşınmazlarının re’sen hükümsüz bırakılacağı hususları, Düzeltme işleminin, taşınmaz malikleri veya malik mirasçılarının bizzat muvafakat talepleri ile yapılabileceği, aksi durumda tebliğ tarihinden itibaren taşınmazların bulunduğu mahallin hukuk mahkemelerine 30 gün ( MK 1019) içinde dava açabileceğiniz hususları şahsınıza ilanen duyurulur.

Bilgi ve gereğini rica ederim.