Bingöl Yayladere SYDV işçi alacak

İŞKUR’un web sitesinde duyurulan ilana göre; Bingöl Yayladere SYDV, geçici olarak temizlik görevlisi olan 2 işçi alacak.
MÜRACAAT KOŞULLARI
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak
Kamu haklarından mahrum olmamak
Affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlardan mahkum olmamak
İlçe sınırları içerisinde ikamet etmek
Kadın olmak
18 – 50 yaş arasında olmak
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
Kimlik fotokopisi
Nüfus kayıt örneği
Adli sicil kaydı
Sağlık raporu
Banka hesap numarası
İkametgah
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