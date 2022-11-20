Bingöl’de yoğun sis etkili oldu

Bingöl’de sabah saatlerinde yoğun sis etkili oldu, görüş mesafesi düştü.
Kent merkezinde yaşayanlar, sabah saatlerinde sis sürpriziyle karşılaştı. Yoğun sis, görüş mesafesini düşürdü. Araçlar yolda yavaş ilerlemek durumunda kaldı.
Özellikle Uydukent bölgesinde etkili olan sis nedeniyle, ortaya kartpostallık görüntüler de çıktı.
(Kaynak: İHA)
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