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Bingöl’de yoğun sis etkili oldu

Bingöl’de sabah saatlerinde itibaren başlayan yoğun sis, tüm kentte etkili oldu. Vatandaşlar zor anlar yaşadı, görüş mesafesi düştü.

Haber Giriş: 20 Kasım 2022 Pazar - 14:15
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Bingöl yoğun sis altında kaldı

Bingöl’de yoğun sis etkili oldu
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Bingöl’de sabah saatlerinde yoğun sis etkili oldu, görüş mesafesi düştü.

Kent merkezinde yaşayanlar, sabah saatlerinde sis sürpriziyle karşılaştı. Yoğun sis, görüş mesafesini düşürdü. Araçlar yolda yavaş ilerlemek durumunda kaldı.

Özellikle Uydukent bölgesinde etkili olan sis nedeniyle, ortaya kartpostallık görüntüler de çıktı.


(Kaynak: İHA)

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