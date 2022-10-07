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Bingöl'de 1 kilo 265 gram esrar ele geçirildi

Bingöl'de jandarma ekipleri tarafından bir evde yapılan aramada, 1 kilo 265 gram esrar ile 25 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Haber Giriş: 7 Ekim 2022 Cuma - 16:48
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Bingöl'de 1 kilo 265 gram esrar ele geçirildi

Bingöl'de 1 kilo 265 gram esrar ele geçirildi
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Valilik’ten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı tarafından uyuşturucu ve uyarıcı madde ile mücadeleye yönelik yapılan çalışmalarda, Bingöl kırsalında narkoterör operasyonu faaliyeti kapsamında icra edilen ev aramasında, 1 kilo 265 gram esrar ile 25 kök Hint keneviri ele geçirildiği ifade edildi. 

 

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