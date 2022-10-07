Bingöl'de 1 kilo 265 gram esrar ele geçirildi

Valilik’ten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı tarafından uyuşturucu ve uyarıcı madde ile mücadeleye yönelik yapılan çalışmalarda, Bingöl kırsalında narkoterör operasyonu faaliyeti kapsamında icra edilen ev aramasında, 1 kilo 265 gram esrar ile 25 kök Hint keneviri ele geçirildiği ifade edildi.