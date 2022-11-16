Bingöl'de 166 kilogram esrar ele geçirildi

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Bingöl İl Jandarma Komutanlığınca, komando timlerinin katılımıyla nokta istihbaratına dayalı icra edilen operasyon kapsamında, Genç ilçesi Yolaçtı köyü kırsalındaki arama tarama faaliyetinde, dere yatağında 166 kilogram toz esrar ele geçirilerek terör örgütünün finans sağlaması engellendi.
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