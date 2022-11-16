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Bingöl'de 166 kilogram esrar ele geçirildi

İçişleri Bakanlığı, Bingöl'de "Eren Abluka Sonbahar Kış-7 Şehit Güvenlik Korucusu Ali Kalan Operasyonu" kapsamında 166 kilogram toz esrar ele geçirildiğini bildirdi.

Haber Giriş: 16 Kasım 2022 Çarşamba - 10:11
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Bingöl'de 166 kilogram esrar ele geçirildi

Bingöl'de 166 kilogram esrar ele geçirildi
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Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Bingöl İl Jandarma Komutanlığınca, komando timlerinin katılımıyla nokta istihbaratına dayalı icra edilen operasyon kapsamında, Genç ilçesi Yolaçtı köyü kırsalındaki arama tarama faaliyetinde, dere yatağında 166 kilogram toz esrar ele geçirilerek terör örgütünün finans sağlaması engellendi.

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