Bingöl’de 2 adet tüfek ele geçirildi

Kaynak: İHA
Bingöl’de 2 adet tüfek ele geçirildi

Bingöl'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmada, biri pompalı olmak üzere 2 adet tüfek ele geçirildi.

Bingöl'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmada, biri pompalı olmak üzere 2 adet tüfek ele geçirildi.

Kamu düzeninin sağlanması, suç ve suçlularla mücadele kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ve Motosikletli Polis Timleri Büro Amirliği ekiplerinin çalışmaları sürüyor. Yapılan çalışmalarda 1 adet av tüfeği, 50 adet dolu kartuş, 1 adet üzerinde herhangi bir ibare bulunmayan ruhsatsız pompalı tüfek ve 4 adet dolu kartuş ele geçirildi. Ele geçirilen silahlara el konurken, şahısların adli işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

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