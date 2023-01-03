24 kilo esrar ele geçirildi

Valilik tarafından yapılan açıklamada, “İl Jandarma Komutanlığı tarafından uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, Genç ilçesi kırsalında icra edilen faaliyette şüpheli şahsın evinde ve eklentilerinde arama sonucunda 24 kilogram toz esrar ve 1 adet elek ele geçirilmiştir. Şüpheli 1 şahıs adli makamlara sevk edilmek üzere gözaltına alınmıştır” denildi.