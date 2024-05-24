Bingöl’de 31 yıl önce şehit edilen 33 er anıldı

O gün, Malatya'dan birliklerine katılmak üzere yola çıkan bu askerler, Bingöl-Elazığ karayolunda hain bir saldırıya uğradı. Anma töreninde çelenk sunumu, manga atışı, saygı duruşu ve İstiklal Marşı okundu. Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, terör örgütlerinin amaçlarına asla ulaşamayacağını vurguladı ve şunları söyledi: "Ülkemiz, özellikle 90'lı yıllarda terörün acılarını yaşadı. Şehitlerimiz, güvenlik güçlerimiz ve sivil vatandaşlarımız, ezanımızın susmaması ve bayrağımızın dalgalanması için canlarını feda etti. Devletimizin birliğini ve milletimizin huzurunu bozmak isteyenlere karşı, güvenlik güçlerimizin ve milletimizin desteğiyle terör örgütü amacına ulaşamadı ve ulaşamayacak."

Vali Usta, Bingöl'ün stratejik bir konumda olmasına rağmen, terör örgütünün eylemlerine halkın destek vermediğini, bu yüzden örgütün en ağır saldırılarını burada gerçekleştirdiğini belirtti. Bingöl'ün şimdiye kadar 586 şehit verdiğini ve halkın teröre karşı dik duruş sergilediğini ifade etti.

BİŞHAK Başkanı Vahap Baysal da, "Şehitlerimizi unutmadığımızı ve unutturmayacağımızı her yıl 24 Mayıs'ta burada haykırıyoruz. Bingöl halkı ve devlet yetkilileri, şehitlerimiz, aileleri ve gazilerimize her zaman sahip çıkmıştır ve çıkmaya devam edecektir. Terör örgütlerine karşı mücadelemiz azim ve kararlılıkla sürecektir," dedi.

Tören sonrasında şehitler anıtına karanfiller bırakıldı. Törene Vali Ahmet Hamdi Usta, İl Jandarma Komutanı Bilgihan Yeşilyurt, İl Emniyet Müdürü Şükrü Orhan, Belediye Başkanı Erdal Arıkan ve diğer kurum amirleri katıldı.